"Российское расследование" влияет на обстановку в Белом доме

Copy and paste the embed code below. The code changes based on your selection.
The code has been copied to your clipboard.
Video size
https://www.golos-ameriki.ru/a/4048718.html
Набирающее обороты "российское расследование", как пишут американские СМИ, создает нервозную обстановку в Белом доме, который и так не может похвастаться большими достижениями за прошедшие 8 месяцев.
Уважаемые посетители форума, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.