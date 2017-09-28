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"Российское расследование" влияет на обстановку в Белом доме

"Российское расследование" влияет на обстановку в Белом доме
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Набирающее обороты "российское расследование", как пишут американские СМИ, создает нервозную обстановку в Белом доме, который и так не может похвастаться большими достижениями за прошедшие 8 месяцев.

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