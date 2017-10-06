Москва угрожает ответить на «притеснение» российских СМИ в США

Российские власти могут ввести новые ограничения на работу американских СМИ в РФ. Как сообщили в пятницу российские информационные агенства, Генпрокуратура РФ совместно с не названными «компетентными органами» может уже в ближайшее время объявить о введении полного запрета на работу некоторых американских журналистов на территории России.

«Генеральная прокуратура РФ совместно с компетентными органами изучает возможность признания деятельности ряда американских средств массовой информации нежелательной на территории России», – заявил агентству «Интерфакс» анонимный источник в правительственных структурах.

Ранее еще один анонимный источник «в правительственных кругах» РФ сообщил агентству, что рассматриваемые ограничения станут ответом «на беспрецедентное и беспричинное давление» на российские средства массовой информации, работающие в Соединенных Штатах.

Накануне в Совете Федерации РФ прошло заседания специально созданной «рабочей группы по вопросам нарастающего давления на российские СМИ на территории США». В ходе дискуссии выяснилось, правда, что речь не идет о каких-либо препятствиях в работе федеральных российских телеканалов, газет и информационных агентств, аккредитованных в США.

Сложности, по мнению собравшихся законодателей, чиновников и политологов, возникли только у телеканала RT и международного информационного агенства «Спутник».

По словам руководителя телеканала Маргариты Симоньян, некая компания, производящая программы для RT, получила от минюста США требование зарегистрироваться в качестве иностранного агента. О том, что деятельность телеканала подпадает под действие американского закона FARA, заявляли и некоторые члены Конгресса.

В совместном докладе американских спецслужб, опубликованном в январе прошлого года, утверждалось, что телеканал RT, как и агентство «Спутник» активно участвовали в пропагандистской кампании по вмешательству в президентскую кампанию в США в 2016 году.

В сентябре этого года стало известно, что ФБР допросило бывшего сотрудника агенства «Спутник» в Вашингтоне Эндрю Файнберга, выясняя подробности его прежней работы.

Эти действия вызвали раздраженную реакцию Москвы. Как заявила глава RT Маргарита Симоньян, в случае признания «иностранным агентом» канал может вообще прекратить работу в США, а «ответные действия» затронут представителей всех без исключения американских СМИ, работающих в России.

«Каждый шаг в отношении российского СМИ будет иметь соответствующий ответ», - заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле собираются привлечь внимание «международных инстанций, в обязанности которых входит мониторинг ситуации со свободой слова».

«Ряд наших СМИ подвергается беспрецедентному давлению, причем давлению, которое уже существенно затрудняет деятельность наших СМИ в ряде западных стран, прежде всего в данном случае в США.

Безусловно, в случае дальнейших притеснений, дальнейшего нарушения прав наших СМИ на беспрепятственную деятельность нельзя исключать действий, которые будут осуществляться на основе принципов взаимности», - сказал Дмитрий Песков журналистам в пятницу.

Как сообщал «Голос Америки», в среду, 4 октября, в Конгрессе США прошли слушания о работе журналистов в России и бывших советских республиках. Как отметили организаторы слушаний – конгрессмены-члены Комиссии по безопасности и сотрудничеству в Европе, известной также как Хельсинкская комиссия США, «сегодня журналисты, добросовестно выполняющие свою работу в России и бывших советских республиках, подвергаются унижениям, оскорблениям, арестам и даже становятся жертвами убийц. Те, кто критикует правительство или расследует случаи коррупции, делают это на свой страх и риск».

Главной темой слушаний под названием «Систематические нападения на журналистов в России и других бывших советских республиках», были участившиеся случаи давления со стороны государственных структур, нападений и даже убийств журналистов.

«Русская служба «Голоса Америки» работает с 1947-го года – угрозами и запугиванием нас уже не удивить. Однако в последние годы мы все чаще становимся объектом преследования со стороны российских властей, необъяснимых бюрократических задержек и все более негативной публичной риторики о журналистике «Голоса Америки», – рассказывает директор «Голоса Америки» Аманда Беннетт.

«На территории России мы сталкиваемся с серьезными ограничениями в распространении телевизионных и радиопрограмм, и это несмотря на то, что российские средства массовой информации имеют возможность распространять свои материалы свободно в США. Тем не менее, миллионы россиян интересуются нашей информацией. Российские власти понимают это, поэтому все мы встречаем все больше препятствий для нашей работы», – сказал президент «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» Томас Кент.

«Демонстрируя американскую демократию тем народам, которые Путин стремится контролировать, мы имеем возможность помочь им в деле свободного осмысления происходящего, что в, свою очередь, способствует дальнейшей поддержке независимой журналистики», – отметил конгрессмен-республиканец Стив Шабот.

Участники слушаний призвали руководство США продолжать оказывать поддержку независимым журналистам, а также поддерживать свободу и демократию в мире и, способствуя лучшему осознанию значения таких ценностей, как свобода и открытость.