Телефонные злоумышленники терроризируют Россию

МОСКВА – В Казани (столица республики Татарстан) эвакуировали посетителей девяти объектов после ложных звонков о минировании, сообщает ТАСС в субботу 16 сентября. Таким образом, серия телефонного терроризма в России продолжилась, но по-прежнему неизвестно, кто стоит за ней и каковы их подлинные намерения.

По данным СМИ только с 11 по 12 сентября в разных городах страны из-за анонимных звонков о минировании были эвакуированы с более четырехсот объектов свыше 130 тысяч человек. География охвата впечатляет: Ставрополь, Екатеринбург, Брянск, Рязань, Пермь, Челябинск, Уфа, Омск, Красноярск, Владивосток, Магадан… В каждом случае сотрудники оперативных служб, полиции и Росгвардии тщательно обследовали помещения, но угроза взрывов ни разу не подтвердилась. В столице России и нескольких регионах по поводу лжетерроризма возбуждены уголовные дела. В Госдуме считают, что стране нанесен ущерб в миллиард рублей (это без учета переполоха в Казани).

Медиа сообщали, что о массированной телефонной атаке, организованной якобы из-за рубежа, доложено президенту Путину. Но на официальном уровне внятного объяснения ситуации до сих пор не было. На запрос «Новой газеты» в пресс-службу МВД вразумительного ответа не последовало.

В некоторых регионах представители местных правоохранительных органов объясняли причину массовых эвакуаций некими учениями. Так, «АИФ-Пермь», ссылаясь на эксперта минобороны России, рассказывал о масштабных учениях, проводимых впервые со времен Советского Союза. В других регионах версию учений отрицали.

Словом, журналистам и политологам остается лишь гадать на кофейной гуще. Вначале писали об украинском следе, потом о том, что дело рук «ИГ». Финское издание Iltalehti провело аналогию со взрывами многоэтажек в 1999 году, в результате чего погибло около трехсот человек. По одной из версий, взрывы могли быть организованы ФСБ, чтобы возложить ответственность на чеченских сепаратистов, начать против них победоносную войну и тем самым помочь победить на предстоящих президентских выборах Владимиру Путину. Очередные выборы президента РФ пройдут весной 2018 года.

Между тем, у телефонных террористов, похоже, уже появились подражатели, которые вслед за атакой продолжили «бомбить» объекты. Подозреваемые задержаны, но кто они, опять же не конкретизируется.

Генерал-майор КГБ в отставке Алексей Кондауров в комментарии Русской службе «Голоса Америки» сказал, что не все основные выдвигаемые версии правдоподобны.

«За исключением, пожалуй, причастности «ИГ», - уточнил он. - Я просто не понимаю, зачем им это нужно? Хотя может, и в этом есть свой резон – вначале притупить бдительность, а потом ударить по-настоящему. Говорят, про Украину. Ну, может быть, почему нет? На Украине хватает людей, у которых политика российского руководства и действия Москвы на Донбассе вызывают искреннюю ненависть. Могли в отместку сделать, чтобы повеселиться, а заодно и навредить соседу. Их, конечно, оправдывать нельзя, но понять можно. Наболело. Так что эта версия имеет право на существование».

Тут могли быть замешены и российские хулиганы, продолжил Алексей Кондауров: «Часть из них уже арестованы, как писали СМИ. Тоже вполне допускаю. Все остальное, в основном, конспирология. Я скептически отношусь к тому, что это делало ФСБ. Тоже не понимаю, зачем им это? Можно допустить, что для создания напряженной ситуации в стране. Но я в это не верю».

В свою очередь, политик и в прошлом офицер КГБ Геннадий Гудков в интервью «Голосу Америки» также заметил, что он не верит в причастность к событиям «ИГ». По его словам, у них совершенно другой стиль работы, который, увы, знают во всем мире. Версия с учениями ему тоже кажется сомнительной.

«Потому что если такие учения и впрямь проводятся, то за это надо не просто увольнять их организаторов с работы, но еще и отправлять на психиатрическую экспертизу, - пояснил политик. - Во всяком случае, я не знаю ни одной страны, где учения проводились бы такими варварскими методами. Это верх кретинизма. Не хотелось бы верить, что наши власти дошли до такой степени дебильности».

Наиболее вероятными Геннадий Гудков считает две версии. Вполне возможно, что это дело рук какой-то международной преступной группы, которая обкатывает новые технологии, выбрав Россию как наиболее слабое звено, допустил он. Но больше политик склоняется к причастности российского государства, которое, по его мнению, может использовать созданный психоз в обществе «для дальнейшего закручивания гаек, в частности, лишения свободы слова в Интернете».

«Я не хотел бы в это верить, но у меня есть вопросы, на которые я не нахожу ответов, - подчеркнул он. Если это действительно какая-то атака на Россию из-за рубежа, то почему молчит ФСБ, хотя у нее есть огромные технические возможности, самый современный комплекс оперативно-розыскных мероприятий, способных охватить весь мир. Ну, и военная разведка здесь могла бы подключиться. Но нам об их работе ничего не известно. Если бы выступил с заявлением кто-то из правительства или авторитетный специалист с соответствующими разъяснениями по поводу этой темы, он бы мог успокоить общество. Но этого не происходит. Кто-то из телефонных злоумышленников уже установлен, но кто именно, непонятно».

Поэтому подозрения в том, что к этому может быть причастна какая-нибудь госструктура типа ФСБ остаются, заключил Геннадий Гудков.