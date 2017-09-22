Российская подводная лодка ударила крылатыми ракетами по объектам в Сирии

Российская подводная лодка «Великий Новгород» нанесла ракетный удар по объектам террористов в Сирии, которые министерство обороны России охарактеризовало как террористические.

Как сообщило министерство, пуск крылатых ракет "Калибр" был произведен из подводного положения из акватории Средиземного моря утром в пятницу. Целями для поражения стали объекты боевиков «Джебхат-ан-Нусры» в провинции Идлиб.

Дальность до целей, сообщило министерство, составила около 300 километров.

«Внезапным ракетным ударом в провинции Идлиб уничтожены важные пункты управления, базы подготовки и бронетехника террористов, принимавших участие в попытке захвата 29 российских военных полицейских на севере провинции Хама», — говорится в сообщении министерства.