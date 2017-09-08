Россия сообщила об уничтожении 40 боевиков ИГ в Сирии

Министерство обороны РФ сообщило, что в результате российского авиаудара в районе города Дейр-аз-Зур на востоке Сирии уничтожены четверо высокопоставленных командиров группировки «Исламское государство».

Российские информагентства в пятницу распространили заявление Минобороны, где утверждается, что в результате удара были уничтожены 40 боевиков, среди которых были командиры Абу Мухаммад аль-Шимали и Гулмурод Халимов.

Как сообщается, аль-Шимали занимался организацией въезда иностранных боевиков в Сирию и подготовкой новобранцев.

Вокруг Дейр-аз-Зура идут ожесточенные столкновения между силами сирийского правительства и «Исламским государством», которое пытается возобновить продолжавшуюся несколько лет осаду города.

Войска президента Башара Асада во вторник прорвали блокаду нескольких районов города.