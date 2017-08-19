В Сургуте мужчина в маске ранил ножом семерых прохожих

В Сургуте, Ханты-Мансийский автономный округ, неизвестный мужчина в маске напал с ножом на прохожих По меньшей мере, 7 человек были ранены. Преступник, который оказался местным жителем 1994-го года рождения, был убит полицейскими.

Возбуждено уголовное дело. В соцсетях сообщается, что возможно, нападавших было двое и они были вооружены также огнестрельным оружием. По информации правоохранительных органов, версия о теракте не является основной.

Как сообщает Радио Свобода, со ссылкой на местные СМИ, в субботу в Сургуте также были эвакуированы посетители торгового центра после информации о заложенной там бомбе.