Экипаж российского самолета Су-24 погиб при аварии в Сирии

Бомбардировщик выкатился за пределы ВПП, и пилоты не смогли катапультироваться
Российский фронтовой бомбардировщик Су-24 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при взлете с авиабазы Хмеймим в Сирии, что привело к гибели его экипажа.
Об этом сообщили во вторник российские информагентства со ссылкой на министерство обороны.
Экипаж самолета, вылетавшего на боевое задание, не смог катапультироваться и погиб.
Экипаж самолетов такого типа состоит из двух пилотов.
Согласно поступившим с места докладам, предположительной причиной аварии стала техническая неисправность, сообщило минобороны.
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