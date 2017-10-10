Экипаж российского самолета Су-24 погиб при аварии в Сирии

Российский фронтовой бомбардировщик Су-24 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при взлете с авиабазы Хмеймим в Сирии, что привело к гибели его экипажа.

Об этом сообщили во вторник российские информагентства со ссылкой на министерство обороны.

Экипаж самолета, вылетавшего на боевое задание, не смог катапультироваться и погиб.

Экипаж самолетов такого типа состоит из двух пилотов.

Согласно поступившим с места докладам, предположительной причиной аварии стала техническая неисправность, сообщило минобороны.