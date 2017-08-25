Жители Ростова-на-Дону высказались против памятника Солженицыну

В Ростове-на Дону 72 процента участников опроса высказались против установки памятника Александру Солженицыну в городе. Голосование проводится на сервисе "Активный ростовчанин". В нем уже приняли участие около тысячи человек. Об этом сообщает "Открытая Россия".

Идея поставить памятник писателю, лауреату Нобелевской премии в Ростове-на-Дону появилась несколько лет назад. Солженицын прожил в Ростове-на-Дону почти 20 лет. Там он окончил университет и работал учителем математики в местной школе. В 2018 году исполняется 100 лет со дня рождения писателя.

20 августа активисты прокоммунистического движения "Суть времени" провели пикет и сбор подписей против установки памятника Солженицыну в Ростове-на-Дону. Они считают, что в городе не место монументу "предателю".

В сентябре 2015 года во Владивостоке был открыт памятник Александру Солженицыну. Спустя несколько дней местный житель повесил на него табличку с надписью "иуда". Свой поступок он объяснил намерением установить в городе памятник Сталину. Однако городские власти ответили ему, что для монумента нет подходящего места.