Российские санкции против дипломатов США: реакция и прогнозы

МОСКВА — Посольство США в Москве отреагировало на заявление российского МИДа о решении властей России ограничить численность персонала в дипломатических представительствах США и отобрать дачи и склад, используемые дипломатами США в Москве. В заявлении, распространенном от имени главы пресс-службы посольсва США в Москве Марии Олсен, сказано: «Мы получили официальное извещение от российского правительства. Посол США в России Джон Теффт выразил глубокое разочарование и категорическое возражение. Мы передали данное извещение в Вашингтон для рассмотрения».

Ранее российский МИД сообщил о том, что предложил «американской стороне до 1 сентября с.г. привести количество дипломатических и технических сотрудников, работающих в посольстве США в Москве, в генеральных консульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке, в точное соответствие с числом российских дипломатов и сотрудников технического персонала, которые находятся в США». Это означает, что общее количество персонала, занятого в американских дипломатических и консульских учреждениях в Российской Федерации, сокращается до 455 человек. «В случае новых односторонних действий американских властей по сокращению численности наших дипломатов в США за этим последует зеркальный ответ» - сказано в заявлении МИД России.

В том же заявлении сообщено, что «российская сторона приостанавливает с 1 августа использование посольством США в России всех складских помещений на Дорожной улице в Москве и дачи в Серебряном бору» и оставляет за собой право «в порядке взаимности и на другие меры, которые могут затронуть интересы США».

Позже МИД России сообщил, что посол Джон Теффт был вызван в министерство, где эти требования ему были вручены в виде ноты.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам в пятницу, что эти меры были одобрены Владимиром Путиным: «Подобные меры невозможны без санкционирования президента».

Песков также подчеркнул, что Москва не стала дожидаться момента, когда президент США Дональд Трамп подпишет принятый Конгрессом закон о новых санкциях против России, потому что сочла вопрос о его принятии решенным: «В данном случае большее значение, наверное, представляет та форма, которая уже вышла после Сената. Технологически эта форма представляется почти окончательной».

Песков добавил, что в лучшую сторону ситуацию не изменили бы и поправки в этот закон, о возможности внесения которых говорили представители Белого дома: «Вообще-то, в словах Белого дома речь шла о возможном ужесточении, поэтому сути дела это не меняет».

Санкции против американских дипломатов в России были одобрены и представителями российского парламента. Председатель комитета Государственной Думы по международным делам Леонид Слуцкий назвал их в эфире российского государственного телевидения «симметричными, зеркальными и совершенно закономерными», потому что, как выразился парламентарий, «глотать подобного рода пилюли становится уже просто непозволительным».

Коллега Слуцкого, председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев написал пост в сети Facebook: «Давно пора. Россия ведёт себя достойно, как и подобает ответственной мировой державе. С учётом того, что пресловутый санкционный законопроект пока не вступил в силу, а ситуация развивается, так должно быть и впредь».

Некоторые депутаты Госдумы в разговорах с журналистами высказали предположение, что Россия могла бы ввести против США и санкции экономического характера.

Комментируя Русской службе «Голоса Америки» меры Москвы в отношении американских дипломатов, бывший заместитель министра иностранных дел России Георгий Кунадзе предположил, что Россия вообще может вернуться к советской практике: «Я боюсь, что все дело кончится восстановлением советской системы квот. У СССР со всеми крупнейшими странами были введены квоты, чтобы советское посольство в этой стране по численности было равным количеству работающих в посольстве этой страны в СССР. Это довольно неприятный момент и чувствительная мера. Такой шаг будет символическим возвращением во времена холодной войны».

Георгий Кунадзе не опасается, что Россия может лишить посла США его резиденции в Москве: «Вокруг Спасо-Хауса ходило много разговоров и 20, и 25 лет назад, а сейчас кто-то может сказать, что настало время отбирать. Но пока я думаю, что вряд ли».

В то же время дипломат уверен, что «ответные экономические санкции в отношении США Россия просто не в состоянии ввести с учетом разности экономических и финансовых потенциалов».

Кроме того, Георгий Кунадзе считает, что в целом «последний резерв российской внешней политики, так или иначе, почти исчерпан: надежда на какой-то прорыв в отношениях с США еще продолжает теплиться, но надежда на то, что Соединенные Штаты будут сдерживать усиление западных санкций в отношении России, а не задавать им тон — рухнула».