Санкции против России откладываются, но не отменяются

Председатель комитета Сената по международным отношениям Боб Коркер заявил, что объявление о наличии соглашения относительно законопроекта о введении санкций против России, Ирана и Северной Кореи было преждевременным. «Нам осталось кое-что доработать» - сказал сенатор журналистам. Он добавил, что разногласия вокруг законопроекта будут скоро улажены.

Президент США Дональд Трамп изучит законопроект об ужесточении санкций против России, а также посмотрит, предлагает ли законопроект «лучшую сделку» для американских граждан. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Хаккаби Сандерс.

«Он собирается изучить этот законопроект и посмотрит на то, как будет выглядеть окончательный продукт», - заявила Сандерс журналистам во время брифинга на борту президентского самолета. Так она ответила на вопрос о том, планирует ли Дональд Трамп подписать законопроект.