Законопроект о санкциях может быть изменен

Белый дом считает, что одобренный Конгрессом законопроект о введении жестких экономических санкций в отношении России, Ирана и КНДР, может быть изменен прежде, чем президент Дональд Трамп подпишет документ.

«Мы ожидаем, что существует вероятность внесения изменений (в законопроект), поэтому мы хотели бы посмотреть как он будет выглядеть, прежде чем мы примем окончательное решение. Но я могу вам сказать, что Белый дом, президент и вся администрация, как мы уже много раз отмечали ранее, поддерживают санкции против России, Ирана и Северной Кореи», - заявила в среду пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Палата представителей Конгресса США 25 июля большинством голосов одобрила законопроект о введении экономических санкций против России, Ирана и Северной Кореи.

В отношении России в документе предусмотрено, в частности, ужесточение условий финансирование российских энергетических проектов. Кроме того, законопроект содержит положение, ограничивающее возможности президента Дональда Трампа ослаблять или отменять санкции против России в связи с ее вмешательством в президентские выборы в США.

Для этого потребуется одобрение Конгресса.

Белый дом ранее утверждал, что это положение законопроекта может осложнить проведение президентом внешней политики.