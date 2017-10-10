Россия предупредила о возможных ограничениях на работу Радио Свобода

Москва обвиняет США в необоснованном давлении на телеканал RT и новостной сайт Sputnik
ВАШИНГТОН – Россия предупредила, что примет ответные меры против Радио Свободная Европа и Радио Свобода, если Вашингтон введет ограничения на деятельность российских СМИ в США.
«Деятельность вашей организации… может быть подвергнута ограничениям, предусмотренным законодательством Российской Федерации», – говорится в письме министерства юстиции России, направленном русскоязычному телеканалу РСЕ/РС «Настоящее время», функционирование которого обеспечивается в сотрудничестве с «Голосом Америки».
Аналогичные письма получили три других подразделения РСЕ/РС: Русская служба Радио Свобода, татаро-башкирская служба Idel.Реалии и крымский отдел Украинской службы.
В письмах не указывается, какие конкретные шаги могут быть предприняты.
Россия обвиняет США в необоснованном давлении на два российских СМИ, которые финансируются Кремлем: спутниковый телеканал RT и новостной сайт Sputnik.
Американская разведка в своем докладе заявила, что телеканал RT, финансируемый российским правительством, был одним из главных каналов, через который Кремль пытался влиять на президентские выборы в США в 2016 году. Москва решительно отвергает эти обвинения.
С тех пор в Вашингтоне усиливаются призывы к регистрации RT и Sputnik в соответствии с законом 79-летней давности, который изначально был направлен на ограничение нацистской пропаганды.
В советские годы некоторые русскоязычные СМИ, включая газету «Правда» и информагентство ТАСС, были зарегистрированы в качестве иностранных агентов.
По некоторым сообщениям, министерство юстиции США требует, чтобы сотрудники RT и Sputnik в США зарегистрировались в качестве иностранных агентов. Представители минюста пока никак не комментировали эти сообщения.
Джон Лэнсинг, директор Совета управляющих по вопросам вещания (BBG), в ведении которого находятся «Голос Америки» и Радио Свободная Европа/Радио Свобода, заявил в понедельник, что входящие в BBG сети являются «свободными и независимыми от правительства США и занимаются очень честной и независимой журналистикой в интересах наших аудиторий во всем мире».
«Любые попытки авторитарных режимов задушить их являются прямой атакой на право всех людей в мире иметь доступ к свободному потоку правдивой информации», – заявил Лэнсинг.
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