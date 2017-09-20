Москва обеспокоена позицией Трампа по Ирану и Северной Корее

Москва «крайне обеспокоена» заявлениями президента США Дональда Трампа относительно соблюдения ядерного соглашения с Тегераном и подозревает, что Вашингтон сам нарушает принципиально важный договор о контроле над вооружениями, заявил глава МИДа РФ Сергей Лавров.

Комментарии Лаврова, сделанные российской прессе в ООН и позднее в среду опубликованные Министерством иностранных дел России, иллюстрируют то, насколько глубоки различия Москвы и Вашингтона в видении глобальных проблем и как сложно двум странам предпринимать попытки к поиску взаимопонимания и улучшения отношений.

Обращаясь к Генеральной Ассамблее ООН во вторник, Трамп заявил, что соглашение Тегерана 2015-го года с шестью мировыми державами, ограничивающее иранскую ядерную программу в обмен на ослабление экономических санкций, стало «препятствием для Соединенных Штатов». Вашингтон не будет соблюдать условия этого соглашения, если оно, по словам президента США, «станет прикрытием для реализации ядерной программы» Ирана.

Лавров, как представитель страны, которая была участником международного соглашения с Ираном, сказал, что Москва решительно не согласна с нынешней позицией руководства США.

Прозвучавшая на Генассамблее ООН угроза Трампа «полностью уничтожить» Северную Корею, в случае необходимости для США защитить себя или своих союзников, вызвала беспокойство в России, которая имеет общую границу с КНДР, и которая выступает за дипломатическое решение северокорейской ракетной проблемы.

Лавров высказал утверждение о возможном нарушении Соединенными Штатами Договора 1987-го о ликвидации ракет средней и меньшей дальности наземного базирования (РСМД). Речь, по словам российского министра, идет о финансировании Вашингтоном 30-летней программы модернизации американского ядерного потенциала.

Ранее в этом году высокопоставленный представитель администрации Трампа обвинил Россию в нарушении того же договора о РСМД. Россия отрицает эти обвинения.

На этой неделе госсекретарь США Рекс Тиллерсон и глава МИДа РФ Сергей Лавров уже провели две встречи в Нью-Йорке.