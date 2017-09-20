Обращение президента Трампа к Генассамблее ООН: акценты и реакция

МОСКВА – Речь Дональда Трампа на сессии Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке получила неоднозначную оценку во всем мире, включая Россию. Главный акцент в комментариях политиков и экспертов делается на той части программного обращения президента США, где речь идет о северокорейской проблеме.

Выступая с трибуны главного мирового форума, Дональд Трамп назвал порочным режим Северной Кореи, и подчеркнул, что ядерная и ракетная программа Пхеньяна угрожает всему миру. Президент подчеркнул, что если США окажутся под угрозой, то у них не будет иного выбора, кроме как «полностью уничтожить» Северную Корею.

Действия северокорейского лидера Ким Чен Ына, которого президент США саркастически назвал «ракетчиком», могут стать самоубийственными как для него самого, так и для возглавляемого им режима. Как заявил президент Трамп, пришло время, когда всем странам следует сотрудничать во имя изоляции северокорейского режима до тех пор, пока тот не прекратит своих враждебных действий.

Выступая на следующий день после речи американского президента, министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил беспокойство в связи с высказанной Трампом позицией США в отношении Пхеньяна, напомнив, что Россия имеет общую границу с КНДР. Москва выступает за дипломатическое решение северокорейской ракетной проблемы, подчеркнул российский министр.

Тем не менее, накануне, в совместном интервью агентствам АР и ТАСС Сергей Лавров сумел найти позитивный аспект в выступлении президента США: «Он (Трамп) заявил, что уважает суверенитет в международных делах, что США признают многообразие народов, культур, цивилизаций. Считаю, что это заявление можно приветствовать, чего мы не слышали от американских лидеров очень долгое время».

Сергей Лавров сказал также, что новая встреча президентов России и США была бы полезна. Как известно, Владимира Путина на этот раз в Нью-Йорке не было. По словам его пресс-секретаря, график российского президента «не позволил ему принять участие в Генассамблее ООН в текущем году, однако, как стало известно, позволил Владимиру Путину понаблюдать за стратегическими учениями "Запад-2017" на Лужском полигоне в Ленинградской области.

Эксперты обратили внимание на то, что хотя Дональд Трамп и поблагодарил Россию и Китай за поддержку недавних решений СБ ООН в отношении Северной Кореи, в его выступлении содержался вполне конкретный упрек в адрес Москвы и Пекина – по словам президента США, мировое сообщество отвергает «угрозы суверенитету государств – от Украины до Южно-Китайского моря».

Тем не менее, директор Института США и Канады РАН профессор Валерий Гарбузов в интервью Русской службе «Голоса Америки» высказал мнение, что в целом речь президента Трампа была достаточна сбалансированной и конструктивной.

«Хотя там есть, конечно, и то, без чего не обходится ни одно выступление американского лидера, – уточнил профессор. – Однако вместе с тем, в выступлении Трампа действительно прозвучали пассажи, которые не привычны для речей президентов США. В частности, о том, что США уважают многообразие остального мира».

Валерий Гарбузов думает, что это своеобразный призыв к мировому сообществу с тем, чтобы побудить его, и главным образом ООН, сконцентрироваться на решении самых актуальных проблем – таких, как борьба с терроризмом и исламским радикализмом.

«Естественно, что Дональд Трамп также заострил внимание на северокорейском вопросе как, наиболее горячем, наверное, сегодня, – добавил американист. – Коснулся он и проблемы неконтролируемой нелегальной иммиграции, которая волнует не только европейцев, но и США, и многие другие страны. Тем более, что эта проблема, как выясняется, плотно связана с проблемой терроризма».

Кроме того, по сравнению с речами президента Барака Обамы, которые были «слишком общими», речь Дональда Трампа более конкретна, полагает директор Института США и Канады. Как ему видится, в этом обращении содержится философское видение нынешнего президента внешней политики США на ближайшую перспективу.

«Что касается Северной Кореи, то в основном все цитируют фразу о том, что США намерены разрушить КНДР, но ведь у Трампа дальше идет оговорка, что он надеется, что до этого дело не дойдет», – напоминает Валерий Гарбузов.

В свою очередь, глава дипломатии ЕС Федерика Могерини заявила, что проблему КНДР необходимо решать мирным способом. «Это должно решаться мирным путем, поскольку мы никогда не говорим о разрушении стран», – сказала она в своем выступлении на мероприятии в миссии Евросоюза в США.

Со своей стороны, по оценке директора Центра международной безопасности Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО), академика Алексея Арбатова, никто и не сомневается, включая лидера КНДР, что США могут уничтожить Северную Корею,

«Вопрос, какой ценой и каким способом? – продолжил он в комментарии «Голосу Америки». – Неужели Трамп там хочет применить ядерное оружие и повторить трагедию 1945-го года? А если пустят в ход обычное вооружение, тогда будет большая война. Сомневаюсь, что Америка этого хочет».

Алексей Арбатов полагает, что такие угрозы не помогают решению вопроса, а дискредитируют политику США.

«Ни одна из американских администраций до Трампа никогда себе подобного не позволяла, – напоминает он. – Все они вели себя достойно как представители ядерной сверхдержавы, в способности которой, впрочем, стереть с лица земли Северную Корею никто никогда не сомневался. Поэтому лишний раз акцентировать на этом внимание было совсем не обязательно».

Помимо прочего, президент Трамп на Генассамблее подверг жесткой критике и дестабилизирующие действия Ирана, назвав политику иранского режима «кровожадной», а ядерное соглашение с Тегераном – невыгодным для США.

Директор Центра международной безопасности ИМЭМО по этому поводу напомнил, что данное соглашение – результат 12 лет многосторонних переговоров с участием мировых держав.

«Это соглашение на последующие 10-15 лет надежно прекратило все эксцессы в связи с иранской ядерной программой, которые могли привести к созданию ядерного оружия. Да, программа осталась, но в урезанном виде, под плотным международным контролем. Это соглашение вообще должно стать прецедентом для всей политики укрепления глобального режима нераспространения ядерного оружия», – резюмировал академик.

Алексей Арбатов уверен, что если договоренности по иранской программе будут разрушены, то это нанесет тяжелый удар по всей глобальной системе ядерного нераспространения. В тоже время академик заметил, что по целому ряду вопросов, включая реформу ООН, Дональд Трамп отошел от своих предшествующих жестких заявлений.

Как заявила в среду, 20 сентября посол США в ООН Никки Хейли, хотя у президента Трампа есть серьезные претензии к международному ядерному соглашению с Ираном, однако из его выступления в Генассамблее ООН не следует, что Соединенные Штаты откажутся от этого соглашения.