Эксперты: Россия, отвечая на санкции США, может не подумать о цене ответа

МОСКВА — Кремль вслед за министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в пятницу прокомментировал последние решения администрации США по сокращению мест пребывания российских дипломатических служб в Соединенных Штатах.

Требование США закрыть генеральное консульство России в Сан-Франциско и ряд консульских объектов в Вашингтоне и Нью-Йорке, связанные с торговым представительством, помощник президента России по международной политике, бывший посол России в США Юрий Ушаков назвал «рейдерским захватом».

«Уже пять объектов всего, которые находились у нас в собственности, американцы забрали, пять объектов, которые обладали дипломатической неприкосновенностью. То есть всего шесть точек забрали – пять в нашей собственности и один в аренде. Просто рейдерский захват какой-то. Также еще вчера были озвучены шаги, которые ограничивают количество разрешенных пунктов въезда в США и сокращают число сотрудников, которым разрешаются поездки за пределы 25-мильной зоны в Вашингтоне без подачи в госдеп предварительных уведомлений. То есть, не только собственность отняли, но и затрудняют деятельность нашего посольства, наших диппредставительств» – посетовал Юрий Ушаков.

«То, что они закрывают торгпредство – это что? Готовность к развитию торгово-экономических отношений или что? Это сигнал не о том, чтобы развивать отношения, а о том, чтобы их топить дальше» – возмущался помощник президента России в разговоре с журналистами.

Я бы, скорее, ожидал, что помимо риторических демаршей ничего содержательного в плане эскалации конфликта не последует

Юрий Ушаков вспомнил времена, когда он был послом в Вашингтоне, и тогда, по его мнению, было все гораздо проще: «Когда я был послом, все тоже было неоднозначно, но все было проще. Например, начинает свою работу администрация Дж. Буша младшего. Начинает с чего – с высылки 50 дипломатов. Мы сразу же отвечаем высылкой тоже 50 дипломатов, и на этом все прекращается. Потом – Любляна, и отношения начинают развиваться дальше, со своими плюсами и со своими минусами, но этот эпизод остается в стороне».

Тем не менее, экс-посол и один из близких к Владимиру Путину людей говорит, что «не хочется вообще входить в клинч, потому что кто-то должен проявить благоразумие и остановиться».

Однако можно ли предотвратить это клинч? Многие наблюдатели, комментируя взаимные действия Вашингтона и Москвы, употребляют слово «спираль», при этом имеется в виду, что действия эти становятся все более жесткими и рискуют выйти за пределы лишь дипломатических представителей и их собственности.

Николай Петров: Москва может ответить по принципу «назло маме уши отморожу»

Руководитель Центра политико-географических исследований Николай Петров предполагает, что, если рассуждать логически, то средств для ответа со стороны Москвы в сфере дипломатии нет, поэтому стороны могли бы попытаться договориться не в публичном формате:

«Мне кажется, что ответ России американской стороне минимально возможен в нынешних условиях. Я бы, скорее, ожидал, что помимо риторических демаршей ничего содержательного в плане эскалации конфликта не последует. Мне даже кажется, что могла бы быть какая-то договоренность относительно жестов, которые, с одной стороны, совершенно необходимы для сохранения лица администрации Трампа, а с другой – наносят минимально возможный ущерб российским интересам».

При этом эксперт вспоминает, что в ответ на некоторые шаги Запада российское руководство вводило меры, казалось бы, обязательно вызывающие возмущение самих россиян: «Нельзя ничего исключать, это могут быть шаги от закрытия каких-то американских конкретных генконсульств до шагов в стиле «назло маме отморожу уши», то есть какие-то жесты, которые не приходят даже изначально в голову и подпадают под русское выражение «бомбить Воронеж» – как мы видели в случае со «списком Магнитского», на который ответили запретом усыновлять детей».

Николай Петров считает, что в ситуации, когда в России начинается кампания по выборам президента в 2018 году, Владимир Путин, который, как предполагается, пойдет на переизбрание, вряд ли будет демонстрировать излишнюю сдержанность:

Рассчитывать на то, что кто-то сделает первый шаг, кто-то, кто умнее, уступит первым? Но это не тот случай, это не та ситуация

«Что-то демонстративное, особенно, сейчас, когда есть перед президентскими выборами, и необходимо в очередной раз демонстрировать, что Россия – великая страна, и она никому не позволит обижать себя безнаказанно – вполне возможно. При этом я думаю, что варианта ответа, который не нес бы с собой большой ущерб для российской стороны, его, по сути, нет».

Из-за того, что вариантов без ущерба нет, как предполагает Николай Петров, Москва не слишком будет думать о цене своих действий: «В этой ситуации, мне кажется, как раз есть опасность того, что решения, связанные с резкими, демонстративно публичными и важными для общественного мнения шагами, когда закроют кого-то из американских центров или структур, которые сотрудничают с США и в общественном мнении воспринимаются как американские или проамериканские, совершенно не исключены».

Александр Коновалов: Если Россия выйдет из РСМД, ракетам до нее будет лететь ближе

Президент Института стратегических оценок Александр Коновалов считает, что, поскольку долгое время после выборов в США Владимир Путин не делал раздражающих Вашингтон шагов, то теперь он обязан действовать решительно: «У Путина свобода маневра очень сильно ограничена. Когда он нарушил принцип зеркальности, который существует в дипломатии, и в ответ на высылку наших дипломатов отказался высылать американских, а пригласил их детей на елку в Кремль, то конечно, он рассчитывал, что с Трампом все пойдет совсем по-другому. Оказалось, что это был неправильный прогноз – сейчас ситуация выглядит абсолютно тупиковой для обеих сторон».

Мы взяли под прицел всю Европу, и она почему-то не испытала от этого чувство глубокого удовлетворения, а обратилась за помощью к американцам

Специалист по стратегической безопасности считает, что уступать не будет никто: «Рассчитывать на то, что кто-то сделает первый шаг, кто-то, кто умнее, уступит первым? Но это не тот случай, это не та ситуация. Ни экономических, ни политических для этого предпосылок нет».

Александр Коновалов опасается, что Россия может от дипломатических препирательств перейти к чувствительным зонам американо-российских отношений, например, в сфере ядерных и ракетных сил: «Россия может подумать об отказе от Договора о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД), но это будет взаимно, и мы лихо ворвемся в ситуацию, которая существовал с конца 1970-х годов, когда Москва начала размещать в Европе ракеты СС-20.

Мы взяли под прицел всю Европу, и она почему-то не испытала от этого чувство глубокого удовлетворения, а обратилась за помощью к американцам. И мы в результате своими руками создали ситуацию, когда из Америки до нас ракетам лететь было 45 минут, а «Першингам» из Европы нужно было на это уже 8-12 минут. Сейчас мы можем добиться такой ситуации, что ракеты появятся в Польше и в Прибалтике, а оттуда им лететь еще ближе».