Президент Туркменистана подарил Путину щенка алабая

Президент Путин может нагнать страху на диссидентов и зарубежных лидеров, но в среду он расстрогался при виде пушистого белого щенка в черных и коричневых пятнах.

Щенок породы алабай, выведенной в Туркменистане разновидности среднеазиатской овчарки, стал запоздалым подарком Путину на день рождения, преподнесенным туркменским президентом Гурбангулы Бердымухамедовым

Путин, которому на минувших выходных исполнилось 65 лет, прижал к себе щенка по кличке Верный и поцеловал его в голову во время встречи с Бердымухамедовым в Сочи.

Щенок пополнит собачий питомник Кремля, где уже содержится болгарская овчарка Баффи, подарок премьер-министра Болгарии, и собака породы акита-ину по кличке Юмэ, подаренная японским чиновником.

Любимец Путина лабрадор Конни, известная тем, что она напугала канцлера Германии Ангелу Меркель, умерла несколько лет назад. Конни была подарена Путину министром обороны Сергеем Шойгу.

Среднеазиатская овчарка – универсальная рабочая собака, распространенная в России и бывших советских республиках Центральной Азии. Породу используют в самых разных целях – для охраны скота, собачьих боев, защиты людей и имущества, в качестве собаки-компаньона и для помощи военным.