Акции в поддержку Навального проходят в городах России

В субботу в центре Москвы проходит несогласованная с властями акция сторонников одного из лидеров российской оппозиции Алексея Навального. Акция началась на Пушкинской площади, а затем вылилась в шествие по улице Тверской.

Участники акции вышли под лозунгами: «Россия будет свободной!», «За честные выборы!». Они требуют освободить из-под ареста Алексея Навального, а также его главу его федерального штаба Леонида Волкова.

СМИ сообщают о задержании некоторых участников протеста. На месте событий работает корреспондент Русской службы «Голоса Америки» Данила Гальперович. Он ведет видеотрансляцию в Фейсбуке.

Акции протеста проходят также в Санкт-Петербурге и многих других городах России. Оттуда также поступают сообщения о задержании протестующих полицией.

По мнению экспертов, акции протеста в российских городах в субботу 7 октября стали своеобразным «подарком» к 65-летию президента РФ Владимира Путина.

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