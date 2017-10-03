Россия заявила США протест в связи с «захватом» генконсульства в Сан-Франциско

Россия заявила Вашингтону протест в связи с действиями, которые она охарактеризовала как незаконный захват своего генерального консульства в Сан-Франциско.

Москва подчеркнула, что оставляет за собой право на ответные действия в отношении американской дипломатической собственности в России.

В заявлении МИД России говорится, что на настоящее время Соединенными Штатами «полностью захвачены» все помещения генерального консульства России в Сан-Франциско – жилая часть его административного здания и отдельная резиденция генконсула.

«Еще раз подчеркиваем, что никогда не давали и не даем властям США согласие на снятие с российской дипломатической и консульской собственности иммунитета, не разрешали и не разрешаем какое-либо вторжение на наши объекты, – говорится далее в заявлении. – Находящихся там сейчас американских агентов никто туда не приглашал. Они – захватчики. Их действия – беспрецедентный для истории двусторонних отношений произвол».

МИД подчеркнул, что Россия резервирует за собой право на ответ.

«Соответственно понимаем так, что американцы, врываясь в наши загранучреждения, фактически согласились с возможностью аналогичного обхождения со своими представительствами в России», – подчеркивается в заявлении.