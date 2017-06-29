Москва недовольна углублением сотрудничества Грузии с НАТО

Москва вновь высказала недовольство сотрудничеством Грузии с НАТО. По словам замглавы российского МИДа Григория Карасина, «в последнее время сотрудничество Грузии с НАТО принимает такие формы, что фактически делает Тбилиси участником натовской политики “сдерживания” России».

«Только за прошлый год на грузинской территории трижды проводились крупные учения с участием контингентов стран – членов НАТО. Уже второй год подряд специально отрабатывается оперативная переброска тяжелой военной техники из Европы. Состоявшаяся недавно в Тбилиси Парламентская ассамблея НАТО и принятая там декларация отчетливо продемонстрировали ангажированность альянса на грузинском направлении и желание прочно закрепиться на Южном Кавказе», – заявил Карасин российским СМИ.

Речь о документе «О поддержке евроатлантической интеграции Грузии», принятом Парламентской Ассамблей НАТО на весенней сессии, которая в конце мая прошла в Грузии. В данной декларации содержится призыв к России отозвать признание независимости оккупированных грузинских регионов, вывести с этих территорий свои вооруженные силы и проявить уважение к суверенитету и территориальной целостности Грузии.

Более того, ПА НАТО призвала Москву ответить на устное обязательство Грузии о неприменении силы и воздерживаться от любых провокационных и агрессивных шагов, а также содействовать защите прав человека в Абхазии и Южной Осетии и обеспечить свободное передвижение граждан и их беспрепятственную экономическую деятельность по всей территории Грузии.

Российский МИД ранее уже высказывал своё недовольство в данной связи, заявив, что принятая в Тбилиси резолюция «в очередной раз продемонстрировала шаблонные и односторонние подходы натовцев к положению в Закавказье».

Наше желание присоединиться к ЕС и НАТО является выбором нашего народа и тут для нас нет никаких вопросов

Карасин в то же время раскритиковал позицию Тбилиси в отношение Абхазии и Южной Осетии, осудив то, что грузинская сторона «продолжает твердить об их оккупации», при этом замглавы российского МИДа высказал сожаление, что в данном вопросе «позиция нынешних грузинских властей ничем не отличается от позиции режима Саакашвили».

Напомним, в результате российско-грузинской войны, Россия в 2008 году признала независимость двух грузинских регионов – Абхазии и Южной Осетии – и перебросила дополнительные войска и вооружения на свои военные базы на данных территориях. Все государства мира – за исключением Венесуэлы, Никарагуа и Науру – признают эти регионы территорией Грузии, оккупированной Россией.

«Не вступать в дискуссию»

Спецпредставитель премьера Грузии по вопросам урегулирования отношений с РФ Зураб Абашидзе, который с 2012 года регулярно встречается с Григорием Карасиным в Праге, комментируя высказывания замглавы российского МИДа сказал, что не намерен «вступать в дискуссию» со своим российским коллегой по поводу отношений НАТО с Грузией.

«По этому вопросу мы имеем диаметрально противоположные подходы и видения, но я не хочу вступать с ним в дискуссию, когда темами, которые мы обсуждаем в Праге, являются наши отношения с разными международными организациями, наши внешнеполитические приоритеты, ориентиры, что входит в рамки нашего мандата», – считает Абашидзе.

Напомним, что встречи Абашидзе и Карасина являются единственным форматом прямых переговоров между представителями России и Грузии. Данный формат предусматривает обсуждение только гуманитарных и торгово-экономических связей между странами. Вопрос территориальной целостности Грузии является предметом обсуждений женевских дискуссий по вопросам стабильности и безопасности на Кавказе.

«Известны наши отношения с НАТО и другими международными структурами. Наше желание присоединиться к ЕС и НАТО является выбором нашего народа и тут для нас нет никаких вопросов. В то же время, у российской стороны могут быть вопросы в данной связи, но это их дело», – заявил Зураб Абашидзе в интервью грузинским СМИ.

Примечательно, что следующая встреча Карасина и Абашидзе назначена на 7-ое июля.

Ползучая аннексия

Тем временем Москва продолжает реализацию интеграционных соглашений, ранее подписанных с Сухуми и Цхинвали, – процесс, который Тбилиси оценивает как «ползучую аннексию».

В частности, в ближайшее время российские вооруженные силы планируют провести в Абхазии широкомасштабные военные учения «по отражению возможной агрессии по отношению к Абхазии с юго-западного направления».

«С привлечением сил и средств объединенной группировки будет отработано отражение нападения потенциального противника с моря и других возможных направлений, как в дневное, так и в ночное время. Всего на этот год запланировано провести более ста учений и тренировок в полевых условиях военнослужащими базы ЮВО в Абхазии, в том числе совместных», – говорится в сообщении пресс-службы расположенной в Абхазии 7-ой российской военной базы.

Примечательно, что военные учения в Абхазии проводятся на основании подписанного в 2014 году президентам России Владимиром Путиным и главой Абхазии Раулем Хаджимбой «Договора о союзничестве и стратегическом партнерстве между РФ и Абхазией», который предусматривает создание объединенной группировки российских и абхазских войск с объединенным командованием. Российская Дума ратифицировала документ 2-го ноября прошлого года 410 голосами.

В то же время стало известно, что в скором времени в Цхинвальском регионе начнет действовать совместный информационно-координационный центр (ИКЦ) органов внутренних дел. Как сообщил находящийся с визитом в Цхинвали замглавы российского министра внутренних дел Игорь Зубов, «деньги уже выделены, они должны быть освоены в этом году».

«Центр является юридически самостоятельным органом, фактически он – международная организация», – пояснил Зубов.

В отличие от Южной Осетии, подписанное в мае Москвой и Сухуми соглашение о создании аналогичного совместного информационно-координационного центра вызвало протесты. Оппоненты абхазских властей требуют «доработать» ряд содержащихся в нем статьей, прежде чем сепаратистский парламент ратифицирует это соглашение. В частности, они требуют обеспечить подочетность ИКЦ перед парламентом, а также предоставить абхазским депутатам доступ к информации, которой будет располагать данный центр.

Как заявляют местные власти, основная цель ИКЦ это – координация российских и местных структур в деле борьбы с «организованной преступностью и другими опасными преступлениями», включая наркотрафик.