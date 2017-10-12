Россия обвинила США в краже флагов со здания консульства в Сан-Франциско

Россия выразила протест США, заявив, что со здания ее консульства в Сан-Франциско были похищены российские флаги.

Вашингтон немедленно оспорил выдвинутые обвинения.

Российский персонал покинул консульство в сентябре в связи с требованием Вашингтона освободить некоторые российские дипломатические объекты в рамках взаимных санкций, введенных на фоне ухудшения отношений между двумя странами.

После этого административные части комплекса заняли американские чиновники.

На прошлой неделе Россия заявила, что они ворвались в жилые помещения, и пригрозила принять ответные меры в связи с действиями, которые она назвала незаконными.

«Очередное позорное событие. В Сан-Франциско украли [российские] флаги со зданий @ConsulRussiaSF, – говорится в русскоязычном аккаунте посольства России в США в Твиттере. – Требуем от американских властей вернуть наши госсимволы».

Твит проиллюстрирован фотографией флагштока без флага на крыше здания консульства.

Государственный департамент США предложил другую версию событий.

«Флаги c бывших зданий российского консульства в Сан-Франциско были спущены с почтением и надежно хранятся в каждом из зданий», – говорится в электронном письме сотрудника Госдепартамента.

Посольство России в Вашингтоне не было доступно для комментариев.