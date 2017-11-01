Россия не исключает диверсию на газопроводе в Крыму

В результате повреждения несколько сел полуострова остались без газа
Российские спецслужбы сообщили в среду, что они рассматривают версию о диверсии после обнаружения повреждения газопровода в Крыму и упавшей опоры линии электропередач.
После снижения давления газа и перебоев в подаче электроэнергии «специалистами было обнаружено внешнее повреждение линии газопровода», говорится в сообщении Национального антитеррористического комитета.
Район на юге Крыма остался без электричества из-за упавшей опоры ЛЭП.
«Прорабатываются все возможные версии, в том числе совершение диверсии», – сообщили в комитете.
Губернатор Крыма Сергей Аксенов заявил, что несколько сел остаются без газа с вечера вторника, и пообещал возобновить подачу через день.
Россия аннексировала украинский Крым в марте 2014 года, что вызвало осуждение международного сообщества. Москва заявляет, что Киев отправляет на полуостров шпионов и диверсантов и регулярно арестовывает предполагаемых нарушителей.
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