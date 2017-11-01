Россия не исключает диверсию на газопроводе в Крыму

Российские спецслужбы сообщили в среду, что они рассматривают версию о диверсии после обнаружения повреждения газопровода в Крыму и упавшей опоры линии электропередач.

После снижения давления газа и перебоев в подаче электроэнергии «специалистами было обнаружено внешнее повреждение линии газопровода», говорится в сообщении Национального антитеррористического комитета.

Район на юге Крыма остался без электричества из-за упавшей опоры ЛЭП.

«Прорабатываются все возможные версии, в том числе совершение диверсии», – сообщили в комитете.

Губернатор Крыма Сергей Аксенов заявил, что несколько сел остаются без газа с вечера вторника, и пообещал возобновить подачу через день.

Россия аннексировала украинский Крым в марте 2014 года, что вызвало осуждение международного сообщества. Москва заявляет, что Киев отправляет на полуостров шпионов и диверсантов и регулярно арестовывает предполагаемых нарушителей.