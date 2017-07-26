Россия может ответить на новые санкции США «не симметрично, но болезненно»

МОСКВА — Реакция российского политического руководства на принятие Конгрессом США закона о новых санкциях в отношении России сначала прозвучала с парламентского уровня: громко и сердито по поводу новых ограничений высказались председатели комитетов по международным делам обеих палат парламента России.

В частности, председатель комитета Совета Федерации по международным делам, бывший глава Россотрудничества Константин Косачев призвал ответить на новые санкции жестко — правда, лишь после того, как закон вступит в силу: «Что делать? Первое - не суетиться. Наша официальная реакция должна последовать уже на вступивший в силу закон (в чем, увы, нет сомнений, но все же). Второе - готовить такую реакцию, потому что она обязательно должна быть. Не симметричная, но болезненная для американцев».

Прогноз дальнейшего развития отношений Вашингтона и Москвы Косачев дает пессимистический: «Судя по монолитному голосованию в палате представителей по санкционному пакету против России, Ирана и КНДР, не будет не только прорыва, но и нормализации. Более того, дальнейшая деградация двустороннего сотрудничества становится неизбежной, хотя дальше вроде бы уже некуда».

«А президент Трамп со своим конгрессом не справится» - считает политик.

Председатель аналогичного комитета в Государственной Думе Леонид Слуцкий тоже предрекает ухудшение отношений: «Безусловно, расширенные рестрикции подрывают возможность восстановления российско-американских отношений и осложняют их еще больше на обозримую перспективу. А возможности дипломатических маневров для развязки гордиева узла в диалоге РФ-США снижаются до крайне малой степени».

По мнению Слуцкого, «санкции, в том случае если закон подпишет президент США Дональд Трамп, станут самыми масштабными и комплексными, начиная с 2014 года, и могут коснуться не только российских компаний, но других стран, которые будут сотрудничать с РФ, прежде всего, в такой широкой сфере, как энергетика».

При этом реакция Кремля, последовавшая позже парламентской, была гораздо более сдержанной, чем парламентская. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам: «Пока речь идет о законопроекте, поэтому каких-то субстантивных оценок давать пока не будем. В любом случае отношение к этому будет формулироваться после тщательного анализа и решение, безусловно, будет приниматься главой государства, президентом Путиным».

Реагируя на высказывания Константина Косачева и Леонида Слуцкого, Песков заметил: «Я еще раз повторяю - решения в области внешней политики принимает президент РФ. И в случае если и когда такие решения будут приняты, мы вам сообщим».

Вместе с тем, пресс-секретарь президента России не скрывал, что в Кремле таким развитием событий огорчены: «Сейчас можно сказать, что новости весьма печальные с точки зрения российско-американских отношений и перспектив их развития и не менее удручающие с точки зрения международного права и международных торговых отношений».

Владислав Иноземцев: новые санкции российская экономика почувствует очень быстро

Экономист, член научного совета Российского совета по международным делам Владислав Иноземцев в интервью Русской службе «Голоса Америки» обозначил основные точки российской экономики, по которым могут ударить новые американские санкции: «Это, безусловно, ударит по транзитным путям, по «Северному потоку – 2», по разработке месторождений на Сахалине и шельфе.

Российская экономика очень быстро почувствует эти санкции с точки зрения банковских операций и финансирования, потому что предшествующие санкции фактически не запрещали экпортно-импортного финансирования, которое у нас очень часто используется, на три-четыре месяца. Сейчас фактически все это ограничивается 60 днями, то есть сроком, когда формально даже невозможно провести крупную экспортно-импортную операцию. По сути дела, никакое кредитование в счет экспорта из России будет невозможно. Помимо этого, я думаю, что это, безусловно, коснется целого ряда компаний, которые имеют соглашения о сотрудничестве в торговой сфере».

Владислав Иноземцев высказывает опасение, что новые санкции могут ввести отношения США и России в фазу затяжного конфликта, который растянется на десятилетия: «Совершенно недооцененный эффект этих санкций заключается в том, что они, безусловно, выведут российское руководство из состояния равновесия и самоконтроля. Раньше мы достаточно четко понимали причинно-следственные связи. Да, была агрессия против Украины, был захват Крыма, были и последствия. В данном же случае санкции гораздо менее увязаны четко с какими-то действиями России, чем раньше».

«Очень много из того, в чем Россию обвиняют, в общем-то, для российского руководства не очень доказано. Поэтому мне кажется, что в данном случае в Москве возникает ощущение, что чтобы ты не делал, а все равно санкции будут продолжаться. И уже сам по себе тот факт, что они, видимо, вводятся, как минимум, на несколько лет, если не на десятилетия, тоже показывает, что Россия, в общем-то, лишается мотива идти на какие-то уступки и с чем-то соглашаться. И это будет продолжаться фактически бесконечно. Собственно говоря, меня второй момент заботит даже больше. По сути, мы встали на путь, когда каждая из сторон под какими-то предлогами реальными или надуманными будет все более и более ужесточать действия в отношении друг друга» - говорит Владислав Иноземцев.

Андрей Мовчан: документ очень большой, но будет ли он реально использоваться, неизвестно

Экономический эксперт Московского центра Карнеги Андрей Мовчан сомневается в том, что от новых санкций США в отношении России будет какой-то эффект: «Там есть много уточнений, которые очень мало что меняют, много мелких вещей, которые вроде как бы и могли бы что-то сделать, если бы они реально использовались, но будут ли реально использоваться – никто не знает. Потому что все отдано на откуп президенту или зависит от договоренностей с европейскими и другими партнерами, или должна принимать решение специальная комиссия. В общем, вся новизна, по большому счету, сводится к тому, что президент ограничен в праве отменять санкции. Больше никаких существенных вещей я там пока не видел».

Финансовая сфера России от новых мер, по мнению эксперта, не пострадает: «В России никому сегодня не нужно это финансирование от американских банков. У нас 400 миллиардов долларов есть в золотовалютных резервах и 3 триллиона рублей лишних денег в Центральном банке. Если какие-то деньги надо поднимать - поднимем на европейском, на восточном рынке те копейки, которые надо поднимать. Кроме того, компании, которые действительно всерьез должны использовать финансирование, типа Совкомфлота, выведены из-под санкций, причем, выведены в последний момент твердой рукой.

Так что, тоже я бы не сказал, что это большая проблема. Пределы персональных санкций – это американские банки и территория Америки, а у наших частных лиц собственности на территории Америки все-таки не очень много, это не Европа. Да, все это звучит хорошо, это очень большой документ, но я бы не ожидал больших проблем ни для российских компаний, ни для российских граждан никакого типа».

Впрочем, Андрей Мовчан допускает, что санкции отразятся на российских гражданах с достатком выше среднего: «Может быть, самая большая проблема будет из-за всего этого для обычного российского среднего класса, который будет пытаться полмиллиона долларов держать в швейцарском банке, а его теперь будут проверять в пять раз сильнее, потому что мало ли что там с санкциями. Или какой-нибудь российский небольшой бизнес где-нибудь в Германии, который тут же окажется на подозрении».

Александр Коновалов: Путин будет демонстрировать «несгибаемую волю»

Президент Института стратегических оценок Александр Коновалов считает, что, несмотря на сдержанную реакцию Кремля в среду, там на самом деле предельно разочарованы происходящим: «Это совершенно не соответствует интересам российского руководства. Они ждали Трампа совсем с другими результатами. И теперь ясно, что не получается. Хотя наши заявляют, что есть области вроде борьбы с терроризмом, где мы, по-видимому, должны и можем сотрудничать, но, мне кажется, что и Россия будет очень разочарована тем, что внешние условия для нее колоссально изменятся. Это значит, что не взять дешевых денег, коротких денег, тем более длинных денег у международных финансовых организаций. Для России в этом очень много негативных последствий».

Александр Коновалов подчеркивает, что Россия сама осложняла свое положение в мире в последнее время: «Россия весь последний период очень много говорила неправды на международной арене по самым разным поводам, начиная от малазийского «Боинга» и кончая тем, что турбины компании Siemens – это не Siemens вовсе, а куплены на вторичном рынке и переделаны.

У всего этого вал последствий, и не очень понятно, когда из этой ситуации можно выбраться. В какой-то степени это напоминает мне ситуацию с поправкой Джексона-Вэника, которая вроде как вводилась каждый раз на год, но просуществовала много десятилетий, она просуществовала дольше, чем просуществовал Советский Союз».

При этом эксперт полагает, что президент России на уступки не пойдет: «Я не думаю, что Путин сможет себе позволить показать, что он под воздействием такого рода действий как-то смягчает свои позиции. Его характер и его психотип говорят о другом: он будет демонстрировать «несгибаемую волю», тем более, что на его личном благополучии это вряд ли как-то отразится. А вот на России в целом — при ухудшающейся экономической ситуации в стране, при политической нестабильности это может отразиться очень сильно».