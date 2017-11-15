В Хабаровском крае разбился самолет местных авиалиний

В Хабаровском крае разбился пассажирский самолет L-410, обслуживающий местные авиалинии. По данным местных властей, в живых остался только один пассажир – 4-х летний ребенок, Остальные шесть человек, которые находились на борту, погибли.

«Самолет Let L-410 совершил жесткую посадку в районе взлетной полосы у населенного пункта Нелькан», – цитирует информагентство «РИА Новости» представителя местной службы спасения.

Причины катастрофы выясняются. Пока известно, что метеоусловия в районе аэродрома были хорошими.