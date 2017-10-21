Россия не намерена пересматривать соглашение по иранской ядерной программе

МОСКВА – Москва подтвердила неизменность своей позиции по Всеобъемлющему соглашению по ядерной программе (СВПД) Ирана и отрицает всякую возможность корректировки договоренностей. Об этом на проходящей в Москве конференции по нераспространению заявил в субботу замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Почти два года реализации СВПД показали, что договорённость эффективно работает и полностью справляется с поставленными ей задачами. Оснований и возможностей для пересогласования или внесения в него изменений мы не видим», – сказал он.

Рябков также выступил категорически против реанимации санкций в отношении Ирана.

Напомним, на прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация не станет сертифицировать выполнение Ираном ядерного договора, чем открыл для Конгресса перспективу восстановить санкции против Тегерана, отмененные после подписания соглашения. Кроме того, Трамп настаивает на необходимости ограничить не только ядерную программу Ирана, но и его ракетные разработки, которые сейчас заметно активизировались.

Полемика вокруг иранской ядерной программы, безусловно, добавляет еще больше напряженности в отношениях двух ядерных держав

Позицию президента США о неадекватности действующего соглашения разделяют многие конгрессмены-республиканцы, но в стане демократов с ней не все согласны.



Директор Института США и Канады РАН профессор Валерий Гарбузов считает, что принятое главой Белого дома решение вызовет напряжение вокруг соглашения по иранской ядерной программе (ИЯП).

«Прежняя администрация президента участвовала в заключении этой сделки, согласилась с ее положениями, – напомнил он в интервью Русской службе «Голоса Америки». – Однако и года еще не прошло, как США вновь ставят под вопрос смысл договора и разрушают то хрупкое равновесие по данной проблеме, которого очень непросто было достичь».

Директор Института США и Канады полагает, что это может лишь еще больше обострить противостояние Москвы и Вашингтона.

никто из участников сделки, кроме США, не высказывает сомнений в ценности и целесообразности соглашения

«Проблем уже и без того накопилось больше, чем достаточно, – констатировал он. – Возник переизбыток негативных моментов. Полемика вокруг иранской ядерной программы, безусловно, добавляет еще больше напряженности в отношениях двух ядерных держав, что не может не вызывать тревоги».

Вместе с тем Валерий Гарбузов затруднился сказать, по какому сценарию будут развиваться события дальше.

«Замечу лишь, что никто из участников сделки, кроме США, не высказывает сомнений в ценности и целесообразности соглашения, – сказал он. – Поэтому сейчас, как мне представляется, вопрос о судьбе договора повис в воздухе. Правда, обнадеживает, что Москва выступает на этом фронте далеко не одна. Аналогичный подход к проблеме демонстрируют другие участники соглашения».

По мнению Гарбузова, это внушает некоторую надежду на то, что Дональд Трамп может смягчить свою позицию.

Россия просто ничего другого тут сказать не может по определению, поскольку сама приложила массу усилий для заключения сделки

«С другой стороны, в том-то и заключается особенность поведения президента США, что порою он действует вне всякой логики. Наверное, любой другой политик тут хорошенько бы взвесил все возможные последствия, все «за» и «против». Но я не берусь судить, как поступит Трамп», – заключил он.

В свою очередь, руководитель научных исследований международного Института «Диалог цивилизаций» профессор Алексей Малашенко полагает, что Россия на «антитрамповских» заявлениях в связи с соглашением по ИЯП теряет очки в глазах глав государств Персидского залива.

«А в риторике российских руководителей МИД ничего неожиданного нет, –заметил он в комментарии «Голосу Америки». – Она выглядят логичным продолжением прежней политики. Россия просто ничего другого тут сказать не может по определению, поскольку сама приложила массу усилий для заключения сделки, и отказ от нее выглядел бы сейчас крайне глупо и необоснованно».

Уж если сказал «А», надо говорить и «Б» – имею ввиду наметившееся улучшение взаимодействия с Саудовской Аравией

По оценке профессора, Россия из-за заявлений Трампа в адрес Тегерана попала в очень сложное положение.

«Думаю, это будет рикошетом бить не только по двусторонним российско-американским отношениям, но и по отношениям со странами Персидского залива, – подчеркнул он. – Ведь позиция Москвы весьма противоречива. Уж если сказал «А», надо говорить и «Б» – имею ввиду наметившееся улучшение взаимодействия с Саудовской Аравией. А вопрос иранской ядерной программы надо рассматривать именно в комплексе».

По словам Алексея Малашенко, вокруг иранской ядерной программы завязался тугой узел противоречий, и по всем направлениям Москва занимает оборонительную позицию.

«Россия на безоговорочной поддержке Ирана многое теряет. Но выхода у нее нет. А соглашение, уверен, должно соблюдаться, потому что в итоге оно однозначно выгодно всем, кроме Трампа, который ведет собственную игру, пытаясь укрепить свои позиции», – подытожил он.