Россия делает зарубежные медиа «иностранными агентами»: анализ последствий

МОСКВА — Государственная Дума в среду приняла по ускоренной процедуре закон, позволяющий объявить зарубежные медиа в России «иностранными агентами».

Российские парламентарии единогласно проголосовали за норму, гласящую: «Юридическое лицо, зарегистрированное в иностранном государстве, или иностранная структура без образования юридического лица, распространяющие предназначенные для неограниченного круга лиц печатные, аудио-, аудиовизуальные и иные сообщения и материалы (иностранное средство массовой информации) могут быть признаны иностранными средствами массовой информации, выполняющими функции иностранного агента, независимо от их организационно-правовой формы, если они получают денежные средства и (или) иное имущество от иностранных государств, их государственных органов, международных и иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства либо уполномоченных ими лиц и (или) от российских юридических лиц, получающих денежные средства и иное имущество от указанных источников».

Теперь законопроект должен быть одобрен Советом Федерации и подписан президентом России. О том, что Совет Федерации рассмотрит новый закон на своем заседании 22 ноября, уже объявила председатель палаты Валентина Матвиенко.

Не дожидаясь окончательного одобрения закона, российское Министерство юстиции направило пяти средствам информации – Радио Свобода, «Голосу Америки», каналу «Настоящее время», проектам «Idel.Реалии» и «Кавказ. Реалии» – уведомление о том, что «поскольку в деятельности данных СМИ имеются признаки выполнения функций иностранного агента, то на них могут быть распространены ограничения, предусмотренные российским законодательством». Об этом сообщили несколько российских медиа со ссылкой на источники в Минюсте России.

Кроме того, некоторые российские парламентарии пошли еще дальше в рассуждениях о возможной ответственности журналистов, работающих в медиа, подлежащих объявлению «иностранными агентами».

В частности, бывший журналист, а ныне депутат Государственной Думы от фракции «Единая Россия» Евгений Ревенко заявил, что наказание за отказ медиа регистрироваться «иностранным агентом» может быть уголовным: «Существует статья 300 прим УК РФ - злостное уклонение от исполнения обязанностей определенных законодательством РФ о НКО, выполняющих функцию иноагента, там предусматриваются большие штрафы, обязательные работы или лишение свободы на срок до двух лет.

Но в этих статьях ничего не сказано про СМИ, которые признаются у нас иноагентами. Возможно, нам еще придется вернуться к этой теме и уточнить законодательство в этой части. То есть распространить ответственность, которая сейчас существует для НКО-иноагентов в РФ, на иностранные СМИ, которые будут признаны таковыми».

В то же время в Кремле, комментируя принятие закона, заявили о том, что пока еще рано судить, насколько норма будет жесткой. «Практика применения этого закона пока отсутствует, поэтому делать выводы, что менее жесткое, что более жесткое, было бы категорически неверно» – заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в общении с журналистами.

Василий Гатов: эту норму можно применить к кому угодно

Приглашённый эксперт Анненбергской школы Университета Южной Калифорнии, российский медиа-аналитик Василий Гатов в интервью Русской службе «Голоса Америки» заявил, что новая норма позволяет использовать закон максимально широко: «Практически любой распространитель информации будет обязан регистрироваться при возникновении соответствующего требования.

Это типично бюрократический акт, который ставит под угрозу деятельность значительного числа иностранных распространителей информации – не только СМИ, но и любых компаний, которые попадают под определение «распространителя информации», то есть социальных сетей, мессенджеров, даже сервисов электронной почты. Это классическая модель российского квази-«права», когда создается норма, которую с ясностью применять невозможно, но если это политически необходимо, то ее можно применить к кому угодно».

По словам Василия Гатова, российские чиновники и депутаты демонстрируют показную жесткость в отношении иностранных медиа, работой которых они недовольны: «Судя по некоторым высказываниям Андрея Климова и других членов Совета Федерации, у них есть более репрессивные модели — они грозят создать возможность внесения СМИ в число нежелательных организаций, таким образом, криминализировав работу на западные медиа, которые окажутся в этих списках».

В том, что западные медиа получают предупреждения не от Роскомнадзора, а от министерства юстиции России, эксперт тоже видит некий знак: «В данном случае, видимо, пытаясь имитировать американские действия в отношении RT, дело передали в руки Минюста, что делает исполнение более жестким заведомо. Руководство Роскомнадзора все-таки хоть что-то понимает в деятельности медиа, тогда как безликие чиновники регистрационных подразделений Минюста и спецназ могут прислать, если им что-то не понравится».

Василий Гатов надеется, что обе стороны в мерах по отношению к соответствующим медиа с государственным финансированием проявят сдержанность, но предполагает, что может случиться и по-другому: «Наиболее вероятные последствия, если все пойдет жестко – что аналогичные требования будут предъявлены всем остальным российским СМИ в США. Заставят зарегистрироваться все остальные российские государственные медиа и, соответственно, раскрыть бюджеты, должности и прочее.

И конфликт может зайти в ту стадию, когда начинаются высылки и прочее, потому что это впрямую бьет по интересам, в том числе и тем, которые не находятся в поле пропаганды. Мы прекрасно понимаем, какие еще функции выполняют соответствующие организации».

Николай Петров: Угрожающие высказывания — это часть игры по ролям

Руководитель Центра политико-географических исследований Николай Петров отмечает, что у принятого законопроекта прежде всего есть функция своего рода «выжигания» медийного пространства: «С принятием этого закона возможность жесткого контроля и подавления распространяется уже абсолютно на все, что шевелится в медиасфере. Потому что все остальное и так находилось под жестким контролем, а теперь и то, что зарегистрировано за границей, то, что является иностранным, тоже подпадает под действие этих жестких ограничений».

Однако и внешнеполитический аспект, по мнению эксперта, в принятии нового акта достаточно важен: «Речь идет и о том, чтобы дать власти свободу рук и возможность быстро реагировать в ответ на действия западной стороны, плюс это, как раньше говорили во времена «холодной войны», бряцание оружием, то есть демонстрация достаточно жестких уже не просто намерений, а реальных возможностей»

Тем не менее, по словам Николая Петрова, в Кремле не собираются действовать в отношении американских медиа жестко, так как понимают, что на это последует ответ: «Я думаю, что RT и ее сохранение им намного важнее, чем подавление или закрытие Радио Свобода или «Голоса Америки». Это просто дополнительный предмет для торга, и самим инициировать жесткость им совершенно не с руки, конечно».

О жестких высказываниях российских политиков эксперт говорит, что это просто игра по ролям: «Стало нормой иметь одних людей, которые комментируют что-то очень жестко и кровожадно, и других, которые на этом фоне дают относительно более спокойные комментарии. Понятно, что это не в силу разного темперамента они так делают. Создается угроза, и потом, когда она не реализуется, вроде как нужно аплодировать Путину за то, что сдержал наиболее жестких. Это очень выгодная для власти ситуация, когда для улучшения имиджа или для отправки позитивных сигналов не надо ничего делать хорошего, а надо просто сделать плохое в меньшем, чем было заявлено раньше, объеме».

Игорь Яковенко: могут пострадать и российские медиа

Известный блогер, в прошлом генеральный секретарь Союза журналистов России Игорь Яковенко в комментарии «Голосу Америки» заметил, что в связи с поправками созданы условия для фактической ликвидации любого СМИ на территории России. По его словам, при известной доле старания, существует почти стопроцентная возможность найти какие-то элементы иностранных денег практически в любых медиа, которым тут же предложат зарегистрироваться в качестве иностранного агента.

«Можно, например, обнаружить рекламу иностранных товаров и рекламные деньги, а при большом желании – обнаружить еще какой-нибудь иностранный след – допустим, иностранное гражданство кого-нибудь из родственников руководителей медиа, – добавил он. – В общем, это достаточно неприятное обременение, так как нужно будет постоянно отчитываться в Минюсте, причем непонятно за что, и, соответственно, писать все время, что ты иностранный агент».

Журналист напоминает: в России, в отличие от США, агент – это синоним шпиона, что, безусловно, негативно скажется на рекламодателях, спонсорах и инвесторах. Вместе с тем, он считает, что это абсолютно бессмысленный, хоть и довольно вредный закон, потому что он разрушает остатки медийной картины в стране: «Все на уровне рефлексов: тронули в США RT, значит, надо вдарить по всем иностранными СМИ в России. А у нас и без того очень мало иностранных медиа, мало иностранных денег, и как раз в этом самая большая проблема. На самом деле самые главные враги и иностранные агенты засели в Кремле и на Останкинской телебашне».

Кроме того, эксперт думает, что RT, как и раньше, будет без проблем выходить в США. По его мнению, пока еще само принятие закона не означает каких-то конкретных репрессий, но создает возможность для их применения.

«Что еще показательно – в основе этих поправок лежит чудовищное невежество, – подчеркивает он. – Российские официальные лица постоянно говорят о каком-то большом количестве СМИ, действующих на территории России. На самом деле их можно перечислить по пальцам одной руки, и большая часть этих СМИ действует в интернете: Радио Свобода, Голос Америки, Deutsche Welle. То есть, сделать с ними ничего нельзя».

Поэтому, считает Игорь Яковенко, когда в России говорят якобы о симметричном, зеркальном ответе, в действительности он невозможен, потому что «западного аналога RT в России не существует».