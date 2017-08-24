Аналитики: россияне хранят в офшорах суммы, равные двум третям национального дохода

МОСКВА – Российские граждане на счетах в офшорах держат сумму приблизительно равную двум третям ежегодного валового национального дохода, что примерно в три раза превышает объем валютных резервов страны.

Об этом говорится в докладе Национального бюро экономических исследований (NBER) – американской частной некоммерческой организацией.

Согласно данным Росстата, валовый национальный доход России в 2015 году составил без малого 82 трлн руб. Следовательно, в офшорах хранится более 60 трлн руб. Эта сумма сопоставима с активами, принадлежащими остальным россиянам внутри страны, указывают исследователи.

Как отмечают российские эксперты, офшорные накопления происходят на фоне хронического дефицита капиталовложений в РФ и «проедающего» бюджета.

Директор Института стратегического анализа ФБК, профессор Высшей школы экономики Игорь Николаев в интервью «Голосу Америки» заметил, что денег из России в разные периоды действительно вывозили очень много, и понятно, почему: «Потому, что в условиях кризисов и неопределенности обладатели больших денег ищут тихие гавани. Так поступали не только частные лица, но и крупные предприятия, что тоже хорошо известно. Недаром несколько лет назад началась целенаправленная работа по деофшоризации экономики страны».

Также, по мнению профессора, это говорит о том, что тяжелый период экономики до сих пор не закончился.

«И это косвенно подтверждают темпы вывоза средств из страны, – добавил он. – В первой половине 2017 года отток капитала практически удвоился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Я бы на это обратил большее внимание. При неопределенности, высоком налогообложении и растущей налоговой нагрузке стимулы для того, чтобы выводить деньги, остаются».

К этому надо добавить, что боязнь за сохранность своих капиталов у российского бизнеса по-прежнему присутствует, считает Игорь Николаев.

«Впрочем, здесь россияне мало чем отличаются от других, – констатировал он. – Это естественное желание бизнеса минимизировать риски и налоги. Тем не менее, впечатляющая сумма средств, уплывших в офшоры, показывает, сколь большой потенциал у страны был и что он не использован в национальных интересах».

Если бы эту сумму удалось уменьшить хотя бы вполовину, то это, конечно, стало бы огромной помощью для экономики страны, подчеркнул Игорь Николаев.

В свою очередь, финансовый омбудсмен, профессор Павел Медведев в комментарии «Голосу Америки» признался, что подобная статистика наводит на печальные размышления.

«В значительной части это объясняется нашей историей, когда в начале 90-х годов внутри страны просто опасно было держать накопления, – полагает он. – Поэтому сколько-нибудь богатые люди старались «поставить ногу» на Западе, а потом они уже не захотели возвращать капиталы обратно, плюс проторенными ими дорожками воспользовались другие».

По оценке омбудсмена, в России и сейчас возникают ситуации, когда надеяться на то, что собственность будет надежно защищена, нельзя.

«Например, Путин рассказывал, как за год в двести тысяч предприятий пришли с проверками представители правоохранительных структур, – продолжил он. – В результате лишь в небольшом количестве случаев возбудили уголовные дела, но многие предприятия, где не выявили нарушений, все равно обанкротились. И это ни для кого не тайна».

Вместе с тем Павел Медведев затруднился сказать, есть ли сегодня объективные предпосылки к изменению ситуации в будущем.

«То, что большими начальники проблема осознается, в этом сомнений нет, –утверждает он. – Путин много раз говорил о защите собственности, о важности отлаженной судебной системы в этой связи. Алексей Кудрин (экс-министр финансов), которому президент (в числе прочих) поручил готовить проект реформ, чуть ли не через день о необходимости кардинальных изменений. Но удастся ли их совершить, тут я не слишком большой оптимист».

По оценке профессора, ситуация с выводом средств в оффшоры негативно отражается на состоянии российской экономики.

«Для страны, у которой катастрофический дефицит капиталовложений был еще несколько лет назад, это непозволительная роскошь. Потеряны десятки процентов капиталовложений. Это очень плохо», – резюмировал он.

Другая часть исследования NBER касается неравенства в доходах в России. Согласно выкладкам аналитиков сейчас на долю одного процента самых богатых россиян приходится 20–25% национального дохода. Авторы доклада приходят к выводу, что это неравенство неуклонно растет, и оно выше, чем в Китае, бывших коммунистических странах Восточной Европы, а также, к примеру, в США, Германии и Франции, где состояние миллиардеров оценивается в 5–15% национального дохода.

Такое положение кажется допустимым в том случае, когда российские толстосумы всячески подчеркивают свою лояльность государству и тому, как в верхах понимают национальные интересы, но неизвестно, сколь долго может сохраняться это непрочное равновесие, говорится в исследовании.

Игорь Николаев считает, что в этой связи больше всего должна тревожить динамика.

«В последние годы тенденция здесь изменилась на неблагоприятную – бедных становится все больше. Свыше 20 миллионов человек, которые живут ниже официальной черты бедности, это, разумеется, чрезвычайно много, особенно с учетом тех возможностей, которые были у страны. И такой процесс бесконечно идти не может», – обобщил он.

На взгляд Павла Медведева, усугубляющийся разрыв между богатыми и бедными крайне опасное явления, и государство должно бы позаботиться о том, чтобы эту разницу смягчить.

«Потому что это является важным фактором социальной жизни. Люди психологически устают от несправедливости. Долго такое никто не выдерживает, и большинство начинает очень сильно сердиться, мягко говоря», – подытожил он.