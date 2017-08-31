Российская власть ставит «Щит» между собой и протестующими

Оружейный концерн «Калашников», известный во всем мире производством автомата АКМ, выпустил машину, предназначенную для разгона несанкционированных митингов.

Новая техника, созданная на базе грузового автомобиля КамАЗ, будет носить название «Щит». Этот спецтранспорт действительно снабжен раздвижным щитом с гидроприводом, подножками, на которых будут стоять бойцы ОМОН и нацгвардии, смотровыми окошками и бойницами для тех, кто будет находиться внутри «Щита», а также водометами.

Я никогда не видел изображений подобных монстров ни в одной из стран

Как сообщают авторы идеи, новая спецтехника была разработана в порядке инициативы. При этом в презентационных пресс-релизах сообщается, что новинка “превосходит зарубежные аналоги”. А генеральный директор концерна «Калашников» Алексей Криворучко во время разговора с журналистами сообщил: «Помимо комплекса “Щит”, мы также работаем над тем, чтобы представить на рынке новые конструкторские решения для колесной бронетехники как для внутреннего рынка, так и для поставок на экспорт».

«Напугать такая машина сможет, но остановить – вряд ли»

Координатор петербургского отделения движения «Открытая Россия» Андрей Пивоваров является одним из наиболее активных участников оппозиционных акций. Его неоднократно задерживали на митингах и даже во время подготовки к шествиям. При этом бывало, что охранители правопорядка действовали довольно жестко, но спецтехнику до сих пор не применяли.

В разговоре с корреспондентом «Голоса Америки» Пивоваров сказал. Что видел фотографию новой разработки концерна «Калашников» в Twitter. «Я никогда не видел изображений подобных монстров ни в одной из стран. Даже в тех, где происходят довольно серьезные беспорядки, например – в Венесуэле. Там везде у полицейских есть щиты, но подобных “произведений военного искусства” встречать не приходилось.

Вообще, можно сказать, что концерн “Калашников” чувствует “потребности рынка”. И несмотря на то, что все говорят о мирных выборах, о том, что все вокруг довольны, и вообще 86% россиян поддерживают власть, видимо, внутренняя информация о ситуации в стране абсолютно другая. И у властей есть запрос на подобные технические новинки перед выборами», – считает Андрей Пивоваров.

И добавляет: «Денег на приобретение таких разгоночных машин у внутренних войск, и вообще у МВД, я думаю, хватит. Это же не образование и не здравоохранение, здесь речь идет о сохранении действующей системы. Все говорит о том, что у людей будет желание выйти на улицы и заявить о своем недовольстве. И власть к этому готовится, в том числе и тем, что закупает такие странные машины».

Все это «свидетельствует о глупости и о трусости тех, кто принимает решения отгородиться каким угодно способом от реальных проблем страны и от протестов граждан

Оппозиционер замечает, что одна из целей подобной бронетехники – внушить испуг участникам уличных акций. Однако, на взгляд Пивоварова, прежде всего такая экипировка нацгвардии демонстрирует страх самой власти. «Безусловно, такой монстр у меня лично тоже вызывает опасения, однако, власти такая техника не сильно поможет. Мы помним эпизоды, когда перегораживался Невский проспект, чтобы сдержать массовую демонстрацию. Но люди могут ведь пойти и по узким тротуарам, где такие машины не проедут. То есть, напугать такая машина сможет, но остановить – вряд ли», –считает координатор петербургского отделения «Открытой России».

«Это – не только трусость и глупость, но еще и распил денег»

Единственным петербургским действующим политиком, который был 12 июня на Марсовом поле на антикоррупционном митинге, стал депутат городского Законодательного собрания от фракции «Партия роста» Максим Резник. В этот день омоновцы трижды скручивали его и тащили в автозак, но каждый раз отпускали, увидев депутатское удостоверение. Тем не менее, спустя несколько недель Резник был вызван в суд, который вынес ему десять суток административного ареста.

Огромные бюджеты выделяются на то, чтобы “скреплять скрепленные скрепы”. И я не исключаю, что все эти идеи создания и покупки такого безумного монстра – просто еще и освоение денег

В настоящее время депутат готовится к осенней сессии городского парламента.

По его словам, новая разработка концерна «Калашников» полностью укладывается в логику действий нынешней российской власти, которая принимает решения о запрете демонстраций и разгоне мирных митингов. При этом, все эти действия, по мнению Резника, находятся вне рамок правового поля. Все это «свидетельствует о глупости и о трусости тех, кто принимает решения отгородиться каким угодно способом от реальных проблем страны и от протестов граждан. А в результате это приводит к тому, что контакты между обществом и государством слабеют настолько, что это приводит к взрыву», – сказал Максим Резник в беседе с корреспондентом «Голоса Америки».

В результате, по мнению политика, «люди может, и чуть больше будут бояться выйти на митинг протеста, но власть они будут ненавидеть еще сильнее. А вообще, храбрый не тот, кто не боится, а тот, кто преодолевает свой страх. И тогда никакие машины власти не помогут».

В конце своего комментария, Максим Резник сказал, что «нужно учитывать еще один фактор. Это – не только трусость и глупость власти, но еще и распил денег. Огромные бюджеты выделяются на то, чтобы “скреплять скрепленные скрепы”, – иронизирует депутат. – И я не исключаю, что все эти идеи создания и покупки такого безумного монстра – просто еще и освоение денег», – полагает Максим Резник.

«Использование этой бронетехники подольет масло в огонь конфликта»

Участником многих протестных акций в Москве является бывший депутат Государственной Думы Геннадий Гудков. Оценивая возможное задействование новой бронетехники по разгону демонстраций, он сказал: «Это показывает, что власть основательно и серьезно готовится к войне с собственным народом. И мы это видим по жесткости действий омоновцев, которые хватают митингующих за то, что они вышли с белыми ленточками или белыми шариками. И, конечно, власть не будет следовать никаким нормам гуманности и закона».

Я думаю, что использование этой бронетехники только подольет масло в огонь конфликта

В разговоре с корреспондентом «Голоса Америки» Геннадий Гудков подчеркнул, что «Щит», судя по его характеристикам, взят на вооружение не для охраны порядка во время проведения Мундиаля-2018 , не для устрашения футбольных хулиганов, а для самых жестких действий против митингующих. «По сути, это – забетонированное и бронированное укрытие для цепи омоновцев. Бойницы предназначены для стрельбы слезоточивым газом или боевыми патронами, а передний щит для того, чтобы выдавливать людей с места митинга. Понятно, что будут травмы, повреждения, переломы и так далее. И все будет безнаказанно и безболезненно для тех, кто будет находиться внутри этих машин», - прогнозирует Гудков.

Демонстрацией подобной техники Владимир Путин, по мнению экс-депутата «хочет показать, что он не такой мягкотелый, каким был, например, Михаил Горбачев. Нет, он – крутой, он – мачо и спуску никому не даст. Сам факт обнародования фотографий бронетехники говорит о том, что народ кремлевский готов к борьбе с народом российским с использованием довольно безжалостных методов расправы».

Собеседник «Голоса Америки» считает, что машина «Щит» может напугать людей, которые выходят на демонстрацию с маленькими детьми и с воздушными шариками. «Но как только эта хреновина – извините за непарламентское выражение – появится на московских улицах, и не дай бог, будет применена, можно смело предсказать, что протест будет радикализоваться стремительнейшим образом. И огромный опыт уличных боев, накопленный нашим народом, начиная с революции 1905 года и включая партизанскую борьбу времен Второй мировой войны, со счетов списывать не стоит», – предупреждает он.

В целом же, по мнению Геннадия Гудкова, то, что сейчас происходит, можно обозначить, как «репрессии-лайт». «Я думаю, что использование этой бронетехники только подольет масло в огонь конфликта. И сохранение нынешнего хрупкого равновесия, в результате чего до сих пор не перейден рубикон, отделяющий мирный протест от более радикального варианта возможно только потому, что власть избегает применения настоящей силы. Она больше пугает силой, чем ее применяет, и это на взгляд специалиста – совершенно очевидно.

А эта гигантская машина “Щит”, произведенная концерном “Калашников” – штука обоюдоострая, которая одинаково опасна как для протестного движения, так и для власти. А сигнал, посылаемый властью, что мы, дескать, подавим вас этими монстрами – он не напугает людей, готовых на решительные шаги, это – совершенно очевидно», - заключает Геннадий Гудков.