Госдепартамент приветствовал вынесение приговора убийцам Немцова

Госдепартамент США приветствовал сообщение о вынесении приговора пяти обвиняемым в убийстве Бориса Немцова, говорится в опубликованном в пятницу заявлении пресс-секретаря ведомства Хизер Нойерт.
«Мы вновь призываем правительство России сделать все необходимое для привлечения к ответственности всех причастных к убийству Бориса Немцова, в том числе заказчиков и всех, кто участвовал в организации этого преступления», – заявил Госдепартамент.
27 февраля 2015-го года, в результате жестокого убийства Бориса Немцова в нескольких шагах от Кремля, россияне лишились борца за демократию и права человека. В опубликованном заявлении Госдепартамент назвал Немцова мужественным защитником верховенства закона и прозрачного правительства, который был привержен защите прав своих сограждан.
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