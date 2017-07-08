В 12 городах задержаны около 100 волонтёров штабов Навального

В 12 городах России задержаны около ста волонтёров предвыборных штабов оппозиционера Алексея Навального.

Только в Москве задержаны около 70 участников "агитационного субботника" Навального. Всех обвиняют в нарушении порядка проведения массовых мероприятий. По данным портала "ОВД-Инфо", 6 человек уже отпущены после составления протоколов.

В Петербурге задержаны трое волонтёров штаба Навального. В Гатчине (Ленинградская область) активистов избили при попытке провести санкционированный митинг. Двое оказались в больнице. Акция была сорвана.

В Екатеринбурге для дачи объяснений задержали юриста местного штаба Навального, а затем ещё четверых волонтёров. Известно, что трое уже отпущены.

Один сторонник Навального задержан в Новороссийске. Он раздавал агитационные материалы, когда на него напал неизвестный и стал вырывать из рук листовки. Активиста обвинили в мелком хулиганстве и оставили в полиции до суда, назначенного на понедельник. Ещё один волонтёр, раздававший листовки, был задержан в Краснодаре.

В Калининграде задержаны четверо волонтёров, в том числе один несовершеннолетний; ещё четверо - в Иркутске, пятеро - в Тюмени, один - в Петрозаводске, четверо - в Зеленограде, в том числе несовершеннолетняя девушка. В Воронеже задержали 10 человек.

В Барнауле полиция заблокировала вход в штаб Навального и изъяла листовки и газеты. В Брянске полиция остановила машину с агитационными материалами и изъяла 770 газет.

Сторонники Навального проводят запланированные двухдневные агитационные акции.

