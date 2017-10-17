Глава ЦИК: Навальный не сможет баллотироваться до 2028 года

Оппозиционер Алексей Навальный, заявляя о праве на участие в выборах президента, ложно трактует Конституцию, заявила глава Центризбиркома России Элла Памфилова, отвечая на вопрос участника Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Она также обвинила Навального в давлении на власть и отметила, что никакие угрозы уличных протестов не заставят ее нарушить закон, «плох он или хорош» По словам главы Центризбиркома, Навальный сможет участвовать в выборах только после 2028 года.

Памфилова утверждает, что в настоящее время Навальный не имеет права баллотироваться в президенты из-за обвинительного приговора по делу «Кировлеса». Ранее она заявила, что оппозиционера могут зарегистрировать в качестве кандидата, если он добьется отмены судимости или изменений в законодательстве страны. Однако оба этих варианта глава ЦИК назвала «чудесами». В Кремле также назвали «странным» и «не соответствующим закону» намерение Навального баллотироваться на пост президента из-за приговора по делу «Кировлеса». Сам Навальный убежден, что решение о его регистрации на выборах президента России является политическим, а не юридическим.

В мае этого года суд после повторного рассмотрения дела «Кировлеса» вновь приговорил Навального к пяти годам условного лишения свободы, признав его виновным в «хищении средств». Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) ранее признал этот приговор неправосудным. Оппозиционер намерен вновь обжаловать решение российского суда.

Выдвижение Навального на пост президента России поддержали почти 600 тысяч человек. В регионах открылись десятки предвыборных штабов оппозиционера.