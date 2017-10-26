НАТО обвиняет Россию в попытке преуменьшить число участников военных учений

Руководство НАТО обвинило России в попытке скрыть истинные масштабы военных учений, проведенных в прошлом месяце на территории Беларуси.

«Есть разница между данными, которые предоставила Россия до начала учений и истинным числом участников, масштабами и целями маневров», – заявил в четверг генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Ранее представители российского минобороны заявляли, что в учениях «Запад 2017» примут участие 12 700 военнослужащих. По данным НАТО, на самом деле на территории от Арктики до восточной Украины в маневрах было задействовано почти 100 000 солдат и офицеров.

Представитель России при НАТО Александр Грушко отверг эти сообщения.

«Страны НАТО подсчитали все военные учения, которые прошли в Российской Федерации и сочли их частью учений «Запад», – утверждал он.

По его словам, представители НАТО пока не предъявили никаких доказательств в поддержку своих обвинений в адрес Москвы.