НАТО и Россия: опасность трений

Целая серия чрезвычайно близких подлетов российских истребителей к самолетам НАТО над Балтийским морем, и сбитый американской авиацией штурмовик российского союзника – Сирии – стали серьезным поводом для озабоченности специалистов по вопросам безопасности. Аналитики отмечают, что любой, даже случайный инцидент произошедший между Россией и Соединенными Штатами, способен привести к опасной конфронтации.

Согласно сообщениям, российский истребитель и американский разведывательный самолет в минувший понедельник пролетели в двух метрах друг от друга. Американские военные охарактеризовали этот эпизод как «небезопасный». Российский СУ-27 летел на высокой скорости, и пилот плохо контролировал машину, заявила пресс-секретарь Пентагона.

В среду Москва заявила, что истребитель НАТО перехватил самолет министра обороны РФ Сергея Шойгу, когда он направился в Калининград. Российские государственные СМИ сообщили, что российский истребитель СУ-27 «отогнал» польский F-16.

По словам независимого военного аналитика Павла Фельгенгауэра, при приближении самолетов на расстояние всего в несколько метров возникает большая опасность. «Однако в Прибалтике произошел случай возникновения напряжения ниоткуда... с обеих сторон, – отмечает он. – Это опасная игра. Но, на самом деле, никто ни с кем не хочет воевать».

Новая «холодная война»

Частота случаев российского зондирования воздушного пространства НАТО увеличилась экспоненциально с момента аннексии Крымского полуострова в 2014-м году.

«Нет сомнений – по крайней мере, для меня, – в том, что Россия и Запад находятся в состоянии новой “холодной войны”, – считает заместитель редактора «Еженедельного журнала» Александр Гольц. – ”Холодная война” – это ситуация, когда у вас есть проблема, которая не может быть разрешена не дипломатическим, ни военным путем. Эта проблема – Украина», – поясняет он.

Гольц отмечает, что Россия, – с ее точки зрения, – не может прекратить ведение «тайной войны» против Украины, но пока она этого не сделает, НАТО не может восстановить сотрудничество с Москвой. Между тем, «бряцание оружием» с обеих сторон усиливает риск эскалации военного конфликта.

Соединенные Штаты на этой неделе ввели новые санкции против российских физических и юридических лиц, а Евросоюз согласился в очередной раз продлить свои ограничительные меры против России.

О новом раунде американских санкций было объявлено во время визита президента Украины Петра Порошенко в Вашингтон, где он встретился с президентом США Дональдом Трампом. Порошенко позже заявил, что США и Украина скоро подпишут оборонные сделки с Киевом, но не сообщил подробностей. До сих пор США оказывали только нелетальную военную помощь Киеву.

Наращивание военных мускулов?

Шойгу заявил, что Россия будет усиливать группировки на западных границах. В качестве причины принятия этого решения министр обороны сослался на ухудшение ситуации с безопасностью из-за, по его словам, «антироссийского курса» НАТО.

НАТО ответило на действия Москвы активизацией развертывания оборонного потенциала. В сентябре Россия и Беларусь планируют провести масштабные военные учения, которые будут имитировать отражение вторжения войск НАТО.

Гольц отмечает, что действия НАТО гораздо скромнее российских усилий, однако «между этими силами уже нет “серой зоны”, они напрямую противостоят друг другу. Это, в свою очередь, означает, что любое происшествие может перерасти в большую войну».

Ранее поставленные задачи по формированию потенциала для сотрудничества США и России превратились в задачи снижения рисков новой конфронтации, отмечает эксперт.

«Я думаю, что всем придется на долгое время забыть о каком-либо сотрудничестве с Россией, – подводит итог Гольц. – Более или мене ясно это стало после скандала с вмешательством России в американские выборы. Трамп никогда не приблизится к господину Путину».

Сирийская бравада

Тем временем прокси-война в Сирии набирает обороты – по мере того, как Россия и Иран продолжают оказывать поддержку своему союзнику в Дамаске Башару Асаду в противостоянии с поддерживаемыми США сирийскими повстанцами. Все стороны конфликта заявляют, что ведут борьбу с террористической группировкой «Исламское государство».

В июне возглавляемая США коалиция в Сирии сбила бомбардировщик проправительственных сил, а также два иранских дрона, которые приблизились к поддерживаемым США повстанцам. Россия осудила эти действия и заявила, что будет рассматривать любой самолет и беспилотник коалиции, направляющийся на запад от Евфрата, как «воздушную цель».

Помимо этого, Москва вновь приостановила действие меморандума, направленного на предотвращение инцидентов в воздушном пространстве с участием американской и российской авиации в Сирии. Впервые действие этого соглашения было приостановлено в апреле этого года после ракетного удара ВМС США по сирийской авиабазе, с которой, по мнению Вашингтона, Дамаск совершил атаку с применением химического оружия, и в результате которой погибли более 80 мирных жителей. Россия осудила действия США и возложила вину за химическую атаку на сирийских повстанцев.

Несмотря на то, что угроза, которую Россия может представлять для возглавляемой США коалиции в Сирии, не рассматривается всерьез, риск прямого конфликта между сторонами возрастает, считает Гольц.

«Если вы будете постоянно выражать недовольство и повторять угрозы, рано или поздно на вас перестанут обращать внимания, – поясняет эксперт. – Таким образом, проблема состоит в том, чтобы сделать заявления более жесткими, и в то же время не допустить развязывания войны».