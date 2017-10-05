WSJ: Россия взламывает телефоны солдат НАТО в Европе

Россия взламывает смартфоны военнослужащих НАТО в Европе, чтобы оценить военную мощь альянса, получить представление о проходящих операциях и запугать солдат.

Об этом сообщает газета Wall Street Journal.

Газета пишет, что у американских и западных официальных лиц нет сомнения, что за хакерскими операциями стоит Кремль, поскольку высокий уровень координации и применение передовых беспилотников, оснащенных оборудованием для слежения, превышает возможности гражданских лиц.

Операция по электронному прослушиванию нацелена на контингент из примерно 4 тысяч военнослужащих НАТО, размещенных в Польше и странах Балтии для защиты границ альянса с Россией, говорится в публикации со ссылкой на западные военные источники.

Подполковник Армии США Кристофер Леру, который занимается подготовкой тактических позиций войск для защиты от российского вторжения, сообщил, что когда этим летом вернулся с занятий по стрельбе, то обнаружил, что его телефон был взломан и заявлен, как утерянный.

По его словам, хакер пытался проникнуть в защищенную паролем область с российского IP-адреса.

«Там была маленькая карта Apple, и в центре этой карты была Москва, – заявил Леру Wall Street Journal. – Надпись гласила: "Кто-то пытается получить доступ к вашему айфону"».

Он также выяснил, что кто-то пытался физически следить за ним с помощью его смартфона.

Западные чиновники говорят, что проникновение в сотовые телефоны может использоваться для создания неразберихи на поле боя и замедления реакции НАТО на вторжение с помощью рассылки ложных инструкций.

По их словам, скомпрометированный телефон может даже использоваться для сбора секретной информации, если солдат принесет его в пункт военного командования.

Хакерские атаки были впервые отмечены в январе, когда солдаты, размещенные вблизи границы Эстонии с Россией, начали жаловаться на «странные вещи», которые происходили с их телефонами на военной базе Тапа, говорится в публикации.

Расследование установило, что Россия использовала портативную антенну для доступа к телефонам в регионе. Устройство перехватывало данные, отсылаемые с телефонов, и стирало информацию на них.

После январских инцидентов военнослужащим на базе Тапа было приказано вынуть сим-карты из своих телефонов и пользоваться Интернетом только в указанных местах, пишет Wall Street Journal.