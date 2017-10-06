Учения «Запад», возможно, включали испытания инструментов кибервойны

Москва, вероятно, стояла за сбоями мобильной связи в Латвии во время российских военных учений.

Сбои могли быть связаны с испытаниями средств кибератаки, считают в НАТО и странах Балтии, основываясь на первых разведданных об учениях.

Россию подозревают в нарушении работы телефонной сети на западном побережье Латвии в течение семи часов 30 августа, заявили представители НАТО и латвийских органов безопасности. Для этого мог использоваться глушитель связи, направленный в сторону Швеции и размещенный в Калининграде.

Латвийские власти подозревают, что Москва нарушила работу экстренной линии 112, которая впервые дала сбой 13 сентября – незадолго до крупнейших с 2013 года военных российских учений «Запад».

«Судя по всему, Россия активировала станцию помех мобильной связи в Калининграде, которая была направлена не на Латвию, а на Готланд и Аландские острова», – заявил вице-председатель комитета по национальной безопасности латвийского парламента Карлис Сержантс после брифинга латвийской разведки. – Сигнал задел и Латвию».

Нарушения в работе телефонной сети были незначительными в сравнении с хакерской атакой на международные компании, порты и общественные службы по всему миру, которая произошла ранее в этом году.

Однако разведданные НАТО свидетельствуют о том, что средства кибервойны занимали центральное место в учениях «Запад», и тот факт, что Россия отрабатывала их использование в качестве наступательного вооружения, вызывает серьезное беспокойство.

Россия способна перехватывать или глушить гражданские сети «в значительном радиусе и с относительной легкостью», заявил дипломат НАТО, добавив, что технологические достижения Москвы могут представлять угрозу для средств связи и радаров альянса.

Генерал-лейтенант Бен Ходжес, возглавляющий силы Армии США в Европе, отмечает, что Россия за последние три года разработала «значительный потенциал в сфере электронной войны».

«Многое из этого было продемонстрировано в ходе учений», – сказал он журналистам, назвав это признаком прогресса, которого Россия успела достичь в области электронной войны, пока НАТО боролась с боевиками в Афганистане.