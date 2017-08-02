Российские потери в Сирии: официальные и скрываемые

МОСКВА – Минобороны РФ опровергло данные агентства Рейтер о потерях России в ходе военной операции в Сирии, сообщают в среду, 2 августа СМИ.

«Никаких якобы "тайных" захоронений российских военнослужащих, погибших в Сирии, не было и нет. Попытки выдать за них частных лиц, не имеющих отношения к Вооруженным Силам и тем более к операции в Сирии — лживы от начала до конца», — цитируют российские СМИ официального представителя ведомства генерала Игоря Конашенкова.

Ранее Reuters передавало, что в Сирии с начала нынешнего года погибли не менее 40 российских солдат и частных контрактников. Это в четыре раза превышает потери, признанные министерством обороны России. Согласно официальным данным, в 2017 году в Сирии погибли десять российских военнослужащих.

По подсчетам Reuters, потери за семь месяцев этого года превысили количество погибших в Сирии российских военных и контрактников за предыдущие 15 месяцев. По оценкам Reuters, в тот период погибли 36 россиян.

В Кремле, комментируя ситуацию, назвали минобороны страны единственным источник официальной информации о российских потерях в Сирии и не усмотрели оснований для перепроверки данных, приводимых ведомством.

рано или поздно вся статистика о количестве погибших в Сирии, конечно, будет известна, как это было с Афганистаном и Чечней, когда такие данные тоже скрывали, а потом все же предали гласности

«Если есть какие-то в Сирии российские граждане в виде добровольцев и так далее, это не по линии государства и к минобороны не имеет никакого отношения, поэтому … здесь нужно у Reuters интересоваться, откуда и какие у них источники», — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Большинство случаев гибели, на которые указывало Reuters, подтверждаются более чем одним источником, включая тех, кто лично знал погибших, и местных чиновников.

В девяти случаях информация, появившаяся в местных СМИ или социальных сетях, подтверждена одним источником.

Глава комиссии по военно-гражданским отношениям Совета по правам человека при президенте, директор правозащитной группы «Гражданин. Армия. Право» Сергей Кривенко в интервью Русской службе «Голоса Америки» затруднился сказать что-то, определенное по поводу достоверности статистики погибших в Сирии.

«Потому что информацию на этот счет попросту неоткуда черпать, – добавил он. – В мае 2015 года вышел указ президента, который запрещает предавать гласности статистку погибших в ходе спецопераций. А в Сирии проходит именно такого рода операция, и Минобороны не публикует никаких отчетов о гибели военнослужащих».

Поэтому правозащитники, гражданское общество вынуждены довольствоваться только тем, что иногда просачивается в СМИ, констатировал Сергей Кривенко.

Это по Украине ситуация очень темная, где официальная власти позиция заключается в том, что «наших там нет». И когда там гибнут люди, то официальные (российские) структуры без обиняков говорят, что это не военнослужащие

«Но рано или поздно вся статистика о количестве погибших в Сирии, конечно, будет известна, как это было с Афганистаном и Чечней, когда такие данные тоже скрывали, а потом все же предали гласности», – считает он.

Правозащитник также напомнил, что в период с 2005 по 2009 годы Минобороны публиковало статистику военнослужащих, погибших в мирное время.

«Тогда, слава богу, не было никаких военных действий, – уточнил он. –Потом решили, что это негативно сказывается на состоянии Вооруженных сил и публиковать подобные сведения прекратили. А указ дал уже законное основание Минобороны не отвечать на запросы журналистов, правозащитных организаций и родственников погибших».

У правозащитников были лишь разовые контакты с родственниками погибших в Сирии, признал Сергей Кривенко: «В основном в правозащитные организации обращаются только те, кто не может получить какие-то положенные пособия, или с выплатами происходит задержка по бюрократическим причинам. За всю операцию в Сирии к нам было всего три подобных обращения, и проблемы нам удавалось устранить».

По словам правозащитника, тут в отличие от спецоперации на востоке Украины, родственники обычно понимают, где погибли их близкие, как и за что.

Потому что задача военного ведомства – в первую очередь, скрывать потери. А задача сторонних организаций – их раскрывать

«Это по Украине ситуация очень темная, где официальная власти позиция заключается в том, что «наших там нет». И когда там гибнут люди, то официальные (российские) структуры без обиняков говорят, что это не военнослужащие», – резюмировал Сергей Кривенко.

В свою очередь, директор Центра анализа ближневосточных конфликтов Института США и Канады Александр Шумилин убежден, что любая статистика, «исходящая не из Минобороны, вернее отражает истинное положение дел».

«Потому что задача военного ведомства – в первую очередь, скрывать потери, - пояснил он в комментарии «Голосу Америки». – А задача сторонних организаций – их раскрывать. Тем более, все, что написал Рейтер, весьма правдоподобно».

Ведь было обещано на всех уровнях, что сирийская операция обойдется стране малой кровью, а потери, между тем, только множатся

По мнению политолога, скрывать факт участия в боевых действиях в Сирии частных военных организаций типа «ЧВК Вагнера» уже невозможно.

«Как правило, они воюют на самых опасных направлениях, а раз так – то в их рядах должны быть многочисленные жертвы, – считает он. – Возможно, данные Рейтер – это какая-то средняя цифра, а реальная может быть и выше, с учетом развития событий».

На взгляд эксперта, потери в данном случае сознательно занижаются с целью предотвращения развития опасного недовольства среди населения: «Ведь было обещано на всех уровнях, что сирийская операция обойдется стране малой кровью, а потери, между тем, только множатся. И это не на руку Кремлю».

По оценке Александра Шумилина, Россия увязает в «сирийской трясине», поскольку сейчас ведутся бои за расширение зон контроля в преддверии прекращения огня с тем, чтобы потом вести переговоры с позиции силы, имея стратегическое преимущество.

«Так было в Алеппо, по схожему сценарию сейчас развивается ситуация и в других районах Сирии, что, естественно, приводит к увеличению жертв. Причем, как среди военных, так и среди мирного населения. Без потерь в гражданской войне вообще не обойтись, тем более, когда массово применяется авиация. В общем, когда речь идет о Сирии, о морали забудьте», – заключил он.