Россия заявила об уничтожении более 300 боевиков «Исламского государства»

Российские военные заявили, что благодаря их воздушным ударам на востоке Сирии на этой неделе было уничтожено более 300 боевиков «Исламского государства».

Министерство обороны России заявило во вторник, что в результате воздушных ударов в окрестностях Дей-эз-Зора, на восточном берегу Евфрата, были убиты по меньшей мере 304 боевика и более 200 получили ранения.

В сообщении министерства говорится, что в результате авиаударов также были уничтожены тренировочный центр «Исламского государства», артиллерийские установки, танки и склады боеприпасов, принадлежавшие боевикам.