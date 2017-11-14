Эксперты: в основе сворачивания свободы российского интернета — политика

МОСКВА — Правозащитная организация Freedom House, опубликовавшая недавно очередной ежегодный доклад о свободе Интернета в мире, признала Россию страной, где свобода интернета серьезно ограничивается. Эксперты Freedom House считают, что за прошедший год - это ограничение только усилилось в таких сферах, как урезание доступа пользователей к отдельным ресурсам, преследование темы ЛГБТ в сетях и одобрение новых законов, наступающих на права частных лиц.

В частности, заявили составители доклада, сеть LinkedIn стала в прошедшем году первой международной платформой для социальных медиа, запрещенной в России за несоблюдение требования локализации данных. Обсуждающие тему секс-меньшинств подвергались цензуре и штрафам - по крайней мере, один пользователь социальных сетей был вынужден заплатить огромный штраф за комментарии по вопросам ЛГБТ. Законодатели, в свою очередь, стремились ограничить анонимность в Интернете, вводя нормы, ограничивающие работу виртуальных частных сетей (VPN) и требующие раскрытия личных пользователей в мессенджерах.

Депутаты российского парламента и правоохранители зачастую приводили в защиту своих действий по ограничению свободы Интернета интересы безопасности страны. Однако эксперты, комментировавшие тему в интервью Русской службе «Голоса Америки», уверены, что цель такого закручивания гаек — исключительно политическая.

Артем Козлюк: Создан жесткий контроль за действиями пользователей Интернета

Руководитель проекта «Роскомсвобода» Ассоциации пользователей Интернета Артем Козлюк приводит примеры последних решений, которые повлияли на свободу всемирной сети в России: «Только летом этого года были приняты сразу три новых закона, два из которых уже вступили в силу. 1 октября вступил в силу закон об автоматической блокировке «зеркал» запрещенных сайтов,1 ноября вступил в силу о жесткой регуляции VPN, анонимайзеров и поисковых систем, а 1 января вступит в силу закон о деанонимизации пользователей мессенджеров».

«Также действуют крайне неоднозначные законы о «праве быть забытым», о новостных агрегаторах, и так далее. Создан жесткий контроль за действиями пользователя, за оборотом информации в Интернете, за действиями IT-компаний. Одновременно с этим увеличивается число административных и уголовных дел в отношении пользователей социальных сетей за за пост или репост» - напоминает руководитель «Роскомсвободы».

Артем Козлюк напоминает, что раньше российские спецслужбы провели через парламент «пакет Яровой» - одно из наиболее тяжелых регулирующих орудий: «Пакет Яровой» ввел уже не только цензуру в Интернете, что было сделано ранее, но и тотальную слежку за гражданами в Интернете, в других телекоммуникационных средах. Он вступает в силу с 1 июля следующего года, но уже сейчас выходят подзаконные акты, которые серьезно настораживают и общество, и интернет-компании, их этот закон обременит колоссальными затратами, что будет сказываться в конечном счете на всех гражданах России. И этим пакетом нарушаются наши конституционные права на тайну связи, на конфиденциальность переписки».

Активист, выступающий за свободу интернета, уверен, что российская власть начала всерьез регулировать Интернет в начале третьего срока Владимира Путина, поняв мощную социальную силу всемирной сети: «Моментом, когда государство начало активно присматриваться к Интернету и его регулированию, стало время на рубеже 2000-х и 2010-х годов, когда количество его пользователей в России перевалило за 50% населения. В Интернете стали появляться свои лидеры мнений - широкий спектр направлений политической мысли, и это государству не могло понравится, потому что органы госвласти привыкли контролировать информационное поле через телевизор. Телевизор, безусловно, остается еще очень сильно действующим средством пропаганды, но уже не среди всех слоев населения. Поэтому, конечно, государство озаботилось этим информационно-коммуникационным полем».

Разговоры российских чиновников об опасностях, которые таит интернет, Артем Козлюк считает оправданием политического контроля: «Они говорят, что блокируют ресурсы, борясь с той или иной проблемой, будь то детская наркомания или суицид, пиратский контент или еще что-то. На самом деле в результате действий прокуроров всего этого меньше не стало».

Леонид Волков: Власти отреагировали на то, что интернет вывел людей на улицы

Руководитель федерального общественного штаба Алексея Навального и организатор Общества защиты интернета Леонид Волков, регулярно публикующий свой собственный «Индекс свободы интернета», также говорит, что политика, по его мнению — главная причина ограничений в российском интернете: «Сам факт того, что российские власти начали делать что-то серьезное с интернетом, вышел из 2011 года. До этого момента они считали интернет этакой «смешной резервацией для смешных людей», и даже хорошо, что есть такое место для выпуска пара, там можно ругать партию и правительство без последствий для них».

«А потом кремлевские сами себе продали идею, что сотрудники Google организовали «арабскую весну», а с другой стороны, ролики с фальсификациями на выборах с YouTube вывели людей на улицы российских городов, и у них резко переменилась концепция — они увидели, что бывает конвергенция онлайна и оффлайна, оценили это как прямую и явную угрозу, и стали выстраивать свою реакцию вполне последовательно, базируясь именно на том, что они решают политическую задачу» - продолжает оппозиционер.

Ни вопросы безопасности, ни вопросы получения денег из бюджета, по мнению Леонида Волкова, не являются определяющими факторами в активности чиновников вокруг интернета в России: «Конечно, в рамках этого политического подхода некоторые действующие лица ищут возможность напилить себе чего-то из бюджета и изобрести такие способы блокировок, при которых они еще и в накладе не окажутся (например, «Ростех» лоббирует покупку дорогого оборудования, а Пригожин разводит «троллей» на своей фабрике), но первоисточник этой деятельности — политический».