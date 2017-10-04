Российские хакеры могут быть экстрадированы в США

Два российских хакера, арестованные в Европе по запросам американских властей, в ближайшее время могут быть экстрадированы в США.

Во вторник стало известно, что Верховный суд Испании согласился выдать США Петра Левашова, обвиняемого в создании вируса «Kelihos», взломе компьютерных сетей, хищении личных данных, банковском мошенничестве и отмывании денег.

Как утверждают следователи, сеть, созданная Левашовым, объединяла более 100 тысяч компьютеров во всем мире. В США уже заявили, что по совокупности обвинений Левашову может грозить до 50 лет тюремного заключения.

Экстрадиции Левашова добивалась и Россия. Сам подозреваемый, известный в сети как «Peter Sever», заявил на прошлой неделе, что он был офицером российских спецслужб и в течение, как минимум, 10 лет работал по заданию структур партии «Единая Россия», собирая информацию о деятельности оппозиционных Кремлю партий и объединений. Он также заявил суду, что после выдачи в США он может быть «подвергнут издевательствам и пыткам».

Эти аргументы испанский суд счел несущественными, решив удовлетворить запрос американских властей.

В среду стало известно и о том, что власти Греции могут выдать США россиянина Александра Винника, обвиняемого в кибермошенничестве, взломе компьютерных сетей и создании системы отмывания криптовалюты, через которую проходили транзакции с биткоинами на сумму не менее 4 миллиардов долларов.

С запросом об экстрадиции Винника также обращалась Москва. В ходе слушаний в среду он еще раз повторил версию, согласно которой он не являлся хакером, а лишь работал консультантом на бирже криптовалют BTC-e.

Рассмотрение апелляции Винника должно состояться в ближайшее время.