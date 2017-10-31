Тбилиси: решение о введении безвизового сообщения должна принять Москва

Введение безвизового сообщения с Грузией зависит только от России, так как Тбилиси в данном направлении еще шесть лет назад сделал все, что было возможно, в частности, упразднил визы для граждан России. Так специальный представитель премьер-министра Грузии по связям с Россией Зураб Абашидзе прокомментировал заявление замглавы российского МИДа Григория Карасина насчет того, что Москва готова к отмене виз с Грузией.

«Какие шаги последуют за этим заявлением Карасина и отменит ли Россия визовый режим – от начала и до конца зависит только от российской стороны. С нашей стороны мы сделали все что было возможно, когда в 2011-ом году отменили въездные визы для граждан России и тем самым способствовали развитию туризма», – заявил 31-го октября журналистам Абашидзе.

Спецпредставитель премьер-министра Грузии также отметил, что, пообещав упростить визовый режим, Россия уже делала шаги в этом направлении – если до 2016-го года только близкий родственник, имеющий российское гражданство, имел право прислать гражданину Грузию приглашение, теперь это может сделать любой гражданин РФ, вне зависимости от наличия родства между приглашающим и приглашаемым.

Зураб Абашидзе подтвердил, что вопрос виз будет обсуждаться на его предстоящей встрече с Карасиным, которая пройдет в Праге предположительно 15-16-го ноября.

В беседе с российскими СМИ Карасин заявил, что из Москвы в Тбилиси направлены конкретные предложения, включая отмену виз для авиаэкипажей, и что российская сторона ожидает получить ответы от грузинской стороны в Праге. В то же время Карасин упомянул и наличие препятствий на пути либерализации визового режима.

«Мешает прежде всего отсутствие дипломатических отношений, которые, как известно, были прекращены по инициативе Тбилиси. Сказывается и непростая ситуация в мире, характеризующаяся ростом террористических и других угроз, нелегальная миграция. Всё это, разумеется, нельзя не учитывать», – заявил замглавы российского МИДа.

Согласно информации Карасина, в результате упрощения Россией визового режима для граждан Грузии, в 2016 году почти удвоилось число виз, выданных секцией интересов России в посольстве Швейцарии в Тбилиси, составив 40 тысяч.

Напомним, что визовый режим между Россией и Грузией вступил в силу 5 декабря 2000 года по инициативе России. С 29 февраля 2012 года, согласно указу Михаила Саакашвили от 2011 года, занимавшего тогда пост президента Грузии, граждане Российской Федерации могут пересекать грузинскую границу и оставаться в стране без визы в течение одного года. Тбилиси разорвал дипотношения с Москвой в 2008-ом году, после признания Россией независимости грузинских регионов Абхазии и Южной Осетии в результате российско-грузинской войны.

«Кнуты и пряники» российской политики

Профессор грузинского Института государственного управления Торнике Шарашенидзе отметил в интервью с «Голосом Америки», что тема отмены виз является своего рода пряником в политике российского руководства по отношению Грузии.

«Соответственно, кнутом является тема вступления Цхинвальского региона в состав России. Эти две темы из года в год периодически оживляются по мере того, как это считают нужным в Кремле, хотя насколько этот «пряник» успешно работает в случае Грузии, у которой безвизовое сообщение со странами ЕС и в которой люди моложе сорока лет едва говорят по-русски и ментально находятся вне российского влияния – это уже другой вопрос», – считает Шарашенидзе.

Эксперт полагает, что в любом случае, так как отмена виз все же является в определенном смысле «поблажкой», в российском руководстве, которому, как думает политолог, скорее всего «не очень нравятся» евроатлантические устремления Грузии, не желают принять решения насчет предоставления Грузии беспрепятственного сообщения с РФ.

Ставка на «мягкую силу»?

Георгий Канашвили, исполнительный директор центра «Кавказский дом» считает, что власти РФ выжидают подходящий момент, когда тема отмены виз, как он говорит, будет иметь наибольший резонанс и наибольшее влияние на настроения населения Грузии. Эксперт считает, что после агрессивной политики, включая военные действия, оккупацию, признание независимости грузинских регионов, Москва делает ставку на оказание давления на Грузию через «мягкую силу» – тему безвизового сообщения, образовательные программы, гуманитарные вопросы, приобретение стратегических объектов, экономический фактор, который выразился в открытии российского рынка в 2013-ом году после длительного эмбарго на грузинскую продукцию.

«Сложно сказать, когда в Кремле посчитают нужным отменить визы для граждан Грузии. Естественно, наличие дипотношений тут не играет никакой роли, также, как и угрозы терроризма или нелегальной миграции, которые почему-то не оказались помехой для ЕС, когда для грузин были упразднены въездные визы в зону Шенгена», – отметил Канашвили в интервью с «Голосом Америки».

По словам эксперта, несмотря на то, что на данном этапе Россия вряд ли может радикально изменить прозападный настрой населения Грузии в целом, согласно Канашвили, среди грузинских граждан есть определенный сегмент, которому российское пространство ближе в культурном и языковом плане, подтверждением чего служит наличие пророссийской партии в грузинском парламенте.

«В то же время вряд ли Россия на данном этапе сможет реально добиться радикальных изменений общественного настроя в Грузии в целом, так как даже если забыть о признании Россией сепаратистских регионов Грузии, чисто в экономическом плане сегодняшняя Россия не может конкурировать с ЕС и не может предоставить те же экономические, образовательные, лечебные возможности как страны Евросоюза, что прямым образом сводит привлекательность России к минимуму», – считает Георгий Канашвили.