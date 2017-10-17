Российский гей заявил, что подвергался избиениям в Чечне

Российский гей Максим Лапунов заявил, что власти Чечни бросили его в тюрьму, где он подвергался избиениям в ходе более широких репрессий против ЛГБТ.

Лапунов сообщил на пресс-конференции, что в марте неизвестные люди задержали его на улице Грозного и привезли в изолятор, где он содержался под стражей.

В течение двух недель охранники избивали его палками и заставляли Лапунова и его партнера, который также был задержан и подвергался избиениям, драться друг с другом, рассказал Лапунов.

«Постоянно в камеру забегали люди, оскорбляли, унижали, кричали, что меня надо убить, и рассказывали, как они это сделают», – цитирует Лапунова газета «Коммерсант».

Лапунов стал первым человеком, который подал заявление о насилии в связи с волной арестов геев, которые, по данным правозащитников и СМИ, происходили в начале года в Чечне, где правит авторитарный руководитель Рамзан Кадыров.

Лапунов заявил, что находившиеся в том же изоляторе другие люди подвергались пыткам и избиениям за свою гомосексуальную ориентацию.

Его выпустили после того, как он подписал заявление о том, что является геем, и пригрозили убить, если он расскажет о том, что происходило с ним во время содержания под стражей.

Житель Омской области Лапунов приезжал в Чечню на работу.