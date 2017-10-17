Российский гей заявил, что подвергался избиениям в Чечне

Максим Лапунов стал первым человеком, подавшим официальное заявление о насилии в связи с репрессиями в отношении геев в Чечне
Российский гей Максим Лапунов заявил, что власти Чечни бросили его в тюрьму, где он подвергался избиениям в ходе более широких репрессий против ЛГБТ.
Лапунов сообщил на пресс-конференции, что в марте неизвестные люди задержали его на улице Грозного и привезли в изолятор, где он содержался под стражей.
В течение двух недель охранники избивали его палками и заставляли Лапунова и его партнера, который также был задержан и подвергался избиениям, драться друг с другом, рассказал Лапунов.
«Постоянно в камеру забегали люди, оскорбляли, унижали, кричали, что меня надо убить, и рассказывали, как они это сделают», – цитирует Лапунова газета «Коммерсант».
Лапунов стал первым человеком, который подал заявление о насилии в связи с волной арестов геев, которые, по данным правозащитников и СМИ, происходили в начале года в Чечне, где правит авторитарный руководитель Рамзан Кадыров.
Лапунов заявил, что находившиеся в том же изоляторе другие люди подвергались пыткам и избиениям за свою гомосексуальную ориентацию.
Его выпустили после того, как он подписал заявление о том, что является геем, и пригрозили убить, если он расскажет о том, что происходило с ним во время содержания под стражей.
Житель Омской области Лапунов приезжал в Чечню на работу.
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