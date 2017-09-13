Европа обеспокоена российско-белорусскими маневрами «Запад-2017»

Россия в течение последних нескольких недель продолжает направлять войска и вооружения в Беларусь, а в четверг Кремль отдаст военным приказ начать наступление на соседние страны НАТО. Конечно – ненастоящие.



Для соседей России нынешние крупномасштабные военные учения «Запад-2017» – крупнейшие из тех, что проводила Москва со времен окончания «холодной войны», – являются примером российской политики запугивания, демонстрации мускулов с целью держать в узде традиционного союзника – Беларусь – и не дать странам Балтии, Польши и Украины возможности усомниться в российской военной мощи.

Две из воображаемых стран, которые соответствуют сценарию учений, имеют много общего с Польшей и Литвой, хотя в Москве заявляют, что российские и белорусские войска будут отрабатывать оборонительные задачи. Они также утверждают, что эти маневры станут ответом на террористические угрозы.

Официальные лица НАТО считают, что эти военные игры могут быть использованы в качестве прикрытия для перемещения живой силы и техники ближе к восточному флангу Североатлантического альянса. В результате этого в Беларуси после учений могут остаться российские подразделения и вооружения для проведения в будущем внезапных операций.

На прошлой неделе на встрече министров обороны Европы в Таллинне министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен заявила журналистам, что «мы видим демонстрацию возможностей и сил русских. Любому, кто сомневается в этом, стоит только посмотреть на большое количество сил, участвующих в учениях «Запад»: более 100 000 (человек) ».



Российские военные официально отвергают предположения, что маневры являются своего рода прикрытием, они называют «безосновательными» западные заявления о том, что 100 тысяч российских военнослужащих примут участие в учениях «Запад-2017», настаивая на том, что только 13 тысяч российских солдат и офицеров будут задействованы в маневрах в течение недели.



Контролируемые Кремлем российские СМИ обращают внимание на шведские военные учения, которые должны состояться в течение следующих трех недель и в которые будут вовлечены страны НАТО. Прокремлевские медиа сообщают, что шведские маневры больше по масштабам и они станут крупнейшими в Швеции за последние 23 года.

Телеканал Russia Today уже сокрушался по поводу шведских учений, которые «вызывают меньше споров», хотя они могут быть прелюдией к тому, что Стокгольм объявит о решении присоединиться к блоку НАТО. В этой связи российский лидер Владимир Путин недавно дал понять, что такое решение «негативно повлияет на наши отношения» и будет рассматриваться Москвой как «дополнительная угроза» для России.



Нет никаких сомнений в том, что нынешние маневры способствуют эскалации напряженности и заставляют нервничать соседей России.



Во вторник министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что все украинские боевые части приведены в состояние полной боеготовности. На своей странице в Фейсбуке он сказал, что украинские вооруженные силы готовы обуздать любую агрессию.

«Мы и в дальнейшем будем наращивать боевые возможности за счет масштабных учений, чтобы украинские вооруженные силы были готовы противостоять любым угрозам и защитить свой народ», – заявил Полторак.

Беспокойство вокруг учений «Запад-2017» связано и с подозрениями, что прошлые подобные учения использовались Кремлем для подготовки реальных военных действий. Некоторые аналитики полагают, что маневры 2009-го года послужили поводом для усиления военной активности России на границах с соседней Грузией, а учения 2013-го способствовали подготовке к аннексии Крыма в 2014-м и военной интервенции в 2015-м в украинском Донбассе.



Российские военные утверждают, что правительства западных стран раздувают страхи по поводу нынешних российско-белорусских учений, чтобы оправдать усиление военного присутствия НАТО в Польше и в странах Балтии.



Однако, как заявил британский министр обороны Майкл Феллон, Москва сама подпитывает такие страхи после российского вторжения в Грузию и Украину.