Европейский суд признал дело Навального «явно необоснованным»

Европейский суд по правам человека постановил, что дело о мошенничестве против Алексея и Олега Навальных, которое рассматривалось в России в 2014 году, было «произвольным и явно необоснованным».

В постановлении, обнародованном во вторник, указывается, что приговор по данному делу был вынесен на основе непредсказуемого применения уголовного законодательства, а сам судебный процесс был необъективным и несправедливым.

В результате ЕСПЧ присудил Алексею и Олегу Навальным компенсацию в размере более 70 тысяч евро.

В кратком заявлении в Твиттере Навальный, являющийся одним из лидеров российской оппозиции, объявил о победе и поблагодарил всех своих сторонников за поддержку.

В декабре 2014 года Замоскворецкий суд Москвы признал братьев Алексея и Олега Навальных виновными в мошенничестве и хищении средств компании "Ив Роше" и приговорил Алексея Навального к 3,5 годам условно и пяти годам испытательного срока, его брата Олега - к 3,5 годам колонии общего режима.

Однако министерство юстиции России заявило, что Россия не согласна с ЕСПЧ.

«Нельзя согласиться с позицией суда о наличии процессуальных нарушений при привлечении заявителей к уголовной ответственности и применении норм российского уголовного и гражданского законодательства», - говорится в сообщении Минюста.

Министерство не исключило возможности подачи апелляции по данному делу.

«Правовая позиция по вопросу его возможного обжалования в Большую палату ЕСПЧ будет сформирована в трехмесячный срок», - заявило министерство.