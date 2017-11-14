Минобороны России: фейк в качестве «неоспоримого подтверждения»

МОСКВА – Российское минобороны в очередной раз село в лужу, обвинив американские войска в Сирии в попустительстве и даже прямой защите террористов из «ИГ». В качестве подтверждения российское оборонное ведомство использовала фальшивые фото, сообщают во вторник, 14 ноября, СМИ.

Главный курьез заключается в том, что в качестве иллюстраций российские военные использовали скриншот мобильной игры-шутера «Симулятор самолета AC-130: Спецоперации», опубликованный в Youtube еще в 2015 году, и снимки иракского беспилотника, сделанные в минувшем году.

Однако в официальном пресс-релизе минобороны РФ утверждается, что все фотографии датированы 9 ноября 2017 года, и они запечатлели события вокруг сирийского города Абу-Кемаль, где развернулись баталии между войска Асада, поддерживаемые ВКС России, и боевиками «ИГ».

Конечно, в приличном обществе за такие вещи просто указывают на дверь. Но хуже всего то, что для минобороны это стало системой

«Проведенная в конце прошлой недели сирийскими правительственными войсками операция по освобождению при поддержке ВКС России г. Абу-Кемаль выявила факты прямого взаимодействия и поддержки террористов ИГИЛ возглавляемой США «международной коалицией», – указывается в документе.– Вооруженные формирования ИГИЛ, спасаясь от ударов российской авиации и правительственных войск, многокилометровыми колоннами уходят из Абу-Кемаля в направлении перехода Вади-эс-Сабха на сирийско-иракской границе».

После того, как фальсификацию разоблачили, Министерство обороны все же отредактировало пост на своей странице в Facebook. Все списали на ошибку неназванного сотрудника, прикрепившего фотоматериалы со скриншотами видеоигры.

«Минобороны России проводит проверку в отношении гражданского сотрудника одного из подразделений, ошибочно прикрепившего фотоматериалы к заявлению военного ведомства о взаимодействии возглавляемой США международной коалиции и боевиков “Исламского государства” в районе Бу-Кемаль (Сирия)», – сказали в Минобороны

Тем не менее, пользователи социальных сетей обратили внимание, что минобороны России отнюдь не впервые публикует фейки, используя фотоматериалы, не имеющие никакого отношения к реальности.

Независимый авиаэксперт, политолог, кандидат технических наук Вадим Лукашевич в интервью «Голосу Америки» заметил, что когда минобороны использует в качестве иллюстраций для подтверждения своих домыслов скриншоты компьютерной игры, то тут можно только развести руками и пошутить: теперь-то мы знаем – что наше военное ведомство понимает под термином «штабные игры».

«Конечно, в приличном обществе за такие вещи просто указывают на дверь, добавил он. – Но хуже всего то, что для минобороны это стало системой. Вспомним, допустим, историю с малазийским Боингом, когда на брифинге 21 июля 2014 представители ведомства показали снимки со спутников, которые потом не выдержали никакой проверки. Можно привести в качестве примера и оправдания России, когда была разбомблена гуманитарная колонна в Сирии (под Алеппо). Там мы тоже выглядели очень некрасиво, и все наши аргументы были неудобоваримы. То же самое касается применения химоружия в Сирии и много другого».

К сожалению, это стало нормой, констатировал Вадим Лукашевич.

«То, что военные называют “дезинформация противника”, обычные люди называют враньем, – подчеркнул он. – Особенно удручает, что те методы, которые при этом используются – просто глупость, учитывая, что в наше время глобальной информационной среды в качестве оппонентов минобороны выступают сотни блогеров, и на лжи поймать очень легко. Обычно, спустя буквально несколько минут или часов находится подлинный источник информации, тем более, что у всех под рукою современная система цифрового распознавания снимков, сюжетов, линий, лиц и так далее».

Путин не хотел же обмануть Стоуна, он хотел похвастаться перед ним, будучи полностью уверенным в подлинности снимка. Но получилось, что верховного главнокомандующего элементарно подставили

Вадим Лукашевич признался, что ему стыдно за минобороны РФ, которое «даже соврать красиво не может», и объяснил все низкой квалификацией пропагандистских кадров.

«Даже рядовым исполнителям ведомства надо понимать, что использовать скриншоты компьютерной игры – откровенная глупость, – полагает он. – Вообще информационный фронт минобороны – полностью провальный. Все фейки, которые выходят из недр ведомства, просчитываются “на раз”. Очевидно, что они нацелены на внутреннюю аудиторию, на весьма недалеко обывателя. Этим же грешат и отечественные СМИ, та же Раша Тудей».

Такое ощущение, что мы весь мир держим за дураков, констатировал эксперт.

«Впрочем, нам пора уже перестать удивляться подобным недоразумениям. Все официальные заявления, которые сделаны от лица минобороны, не должны вызывать доверия. Более того, если материал вышел под лейблом ведомства, значит, рыло у нас в пуху», – резюмировал Вадим Лукашевич.

В свою очередь, независимый военный аналитик Александр Гольц думает, что все исходит из общего подхода военного ведомства, которое записано в известной доктрине начальник генштаба Герасимова и сводится к тому, что даже в мирное время министерством обороны ведется информационная война – присущими ей методами.

«Просто они не учитывают того, что их деятельность может проверяться если не российскими гражданами, то какими-то заинтересованными зарубежными организациями, – уточнил он в комментарии «Голосу Америки». – Из чего и получаются все эти печальные истории. Ведь это не единственный случай, это сложившаяся практика».

Они даже Владимиру Путину подсунули фальшивую фотографию, которую президент продемонстрировал американскому режиссеру Оливеру Стоуну во время интервью, напомнил Александр Гольц.

«При этом Путин не хотел же обмануть Стоуна, он хотел похвастаться перед ним, будучи полностью уверенным в подлинности снимка. Но получилось, что верховного главнокомандующего элементарно подставили».

Президент РФ предъявил режиссеру кадры работы якобы российской авиации в Сирии. На самом деле, под данным «Новой газеты», эта была атака американского вертолета, запечатленная в Афганистане в 2013 году.

я больше чем уверен, что федеральные телеканалы сегодня ничего не скажут о произошедшем казусе

А дальше все в условиях, когда никто не тычет военное ведомство носом в его «творчество», ситуация только усугубляется, утверждает Александр Гольц.

«Так, я больше чем уверен, что федеральные телеканалы сегодня ничего не скажут о произошедшем казусе. Правда станет достояниям нескольких десятков, возможно, сотен тысяч россиян. В этих условиях минобороны совершенно распустилось. Они совсем не следят за теми цифрами и данными, которые периодически озвучивают. У меня длиннющий лист нестыковок по цифрам», – заключил эксперт.

Александр Гольц убежден, что раз иллюстрации к пресс-релизу фальшивые, то и всему содержанию пресс-релиза доверять нельзя. В этом, на его взгляд, нет абсолютно никаких сомнений.

Его объяснили ошибкой неназванного сотрудника, прикрепившего фотоматериалы со скриншотами видеоигры.

«Минобороны России проводит проверку в отношении гражданского сотрудника одного из подразделений, ошибочно прикрепившего фотоматериалы к заявлению военного ведомства о взаимодействии возглавляемой США международной коалиции и боевиков “Исламского государства” в районе Бу-Кемаль (Сирия)», — сказали в Минобороны.