Трое обвиняемых погибли при перестрелке в Мособлсуде

В результате попытки побега из Московского областного суда погибли трое членов преступной группировки, сообщили во вторник российские власти.

Как сообщает Следственный комитет РФ, инцидент произошел в здании Мособлсуда, когда обвиняемые в сопровождении охраны заходили в лифт. По словам властей, подозреваемый напал на одного из охранников и попытался его задушить, после чего обвиняемые отобрали у охраны оружие.

Перестрелка с охраной произошла, когда открылись двери лифта. Трое из подозреваемых погибли, двое получили ранения. Также были ранены, по меньшей мере двое из охранников.

Инцидент произошел перед слушанием по делу так называемой «банды ГТА», обвиняемой в убийстве 17 автомобилистов в начале 2014 года.

По версии обвинения, мужчины раскладывали на дорогах полосы с шипами, чтобы вынудить проколовших шины водителей выйти из машины, после чего преступники стреляли в них. Всего в банде было девять человек.