Интернет в России: попытка задушить рублем?

МОСКВА – В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий многомиллионные штрафы за отказ в течение суток удалить «противоправный» контент в социальных сетях.

В соответствии с документом, в случае несоблюдения требований ответственность для физических лиц составит от 3 до 5 млн рублей, для юридических лиц – от 30 до 50 млн рублей, сообщает ТАСС.

Проект разработали депутаты от «Единой России» Сергей Боярский и Андрей Альшевских, которые ссылаются на опыт «зарубежных коллег», немецких парламентариев. Первый заместитель руководителя фракции «ЕР» Андрей Исаев сказал, что единороссы обсуждали проект и сочли его «чрезвычайно интересным».

По словам Боярского, следить за «чистотой отношений» внутри социальной сети будут сами пользователи, и операторы крупных соцсетей, действующие на территории РФ. В соответствии с предложениями депутатов они должны будут создать «круглосуточно работающий административный орган, чтобы любой желающий мог пожаловаться туда на противоправную или порочащую честь и достоинство информацию, которая должна будет быть заблокирована в течение суток».

Ведущий юрист «РосКомСвободы», адвокат Саркис Дарбенян в интервью «Голосу Америки» заметил, что инициатива очень спорная, а ссылка на международный опыт совершенно неуместна.

«Потому что такого международного опыта попросту нет, – пояснил он. – Единственный аналог лежит в бундестаге в качестве законопроекта, который не подписан парламентариями, и ссылаться на него явно преждевременно. Тем более, что в Германии до сих пор ведется оживленная дискуссия по поводу эффективности и конституционности представленного документа».

Специалисту в области права также непонятно, как социальные сети смогут в течение суток исполнять требования нового законопроекта.

«Опять же в немецком документе речь идет только о нацисткой пропаганде, – утверждает адвокат. – Это единственный контент, обязательства по удалению которого возлагаются на администраторов соцсетей. У нас же список подзапретных тем намного шире. По сути, на администрации соцсетей хотят переложить функцию суда. При этом непонятно, как администрация может рассматривать спор между одним пользователем, который разместил контент, и другим пользователем, который считает, что этот контент причиняет вред его правам и законным интересам».

По мнению Саркиса Дарбеняна, у соцсетей нет функциональных возможностей суда проверять достоверность того или иного материала.

«А значит, если введут такие сумасшедшие страты, то люди начнут хаотично удалять любую информацию, чтобы не напороться на штраф, – констатировал он. – Очевидно, это может привести к весьма произвольной цензуре и невозможности вообще понять, что именно удалять соцсетям, существенно усложнив их деятельность».

Помимо того, новый закон в случае его принятия ударит, прежде всего, именно по российским сервисам и российскому рынку соцсетей, считает юрист.

«Потому что, думаю, вряд ли иностранные соцсети типа Facebook и Google и побегут исполнять положения документа, находясь за пределами юрисдикции Российской Федерации. Вместе с тем нашим компаниям (Вконтакте, Mail.Ru Group и другим) в любом случае придется закон исполнять», – резюмировал он.

В следствие этого, они станут еще менее конкурентоспособными по сравнению с западными аналогами, уверен Саркис Дарбенян.

В свою очередь, блогер, в прошлом генеральный секретарь Союза журналистов России Игорь Яковенко назвал думскую инициативу единороссов очередной попыткой задушить свободу слова в интернете. По его словам, удивляться этому не приходится.

«Недавно у блогера Соколовского заблокировали все его банковские карты, напомнил он в комментарии «Голосу Америки». – Человек зарабатывал своим трудом, а государство решило поставить ему непреодолимый барьер. Так что, ничего оригинального – идея получает дальнейшее развитие».

Что такое доказательства и кто их должен приводить, недоумевает Игорь Яковенко: «С точки зрения, например, министра культуры Мединского, доказательств истины вообще не существует. Кто будет устанавливать, достаточно предъявлено доказательств или нет? Это абсурдная вещь. Ясно, что правоприменение здесь будет исключительно предвзятым».

Новый законопроект призван еще сильнее «поджать интернет, начать выборочно прессинговать блогеров, выдавливать их за пределы страны, давить рублем», уверен журналист.

«Очевидно, что проверка всех текстов, которые публикуются в рунете на достоверность, вещь совершенно невозможная в силу их огромного количества, – добавил он. – Значит, это будет сделано выборочно, политически ангажировано. Значит, продолжат перекрывать кислород».

Как видится Игорю Яковенко, многомиллионные штрафы нацелены на окончательную зачистку информационного поля.

«Видимо, еще кто-то уедет из страны и будет писать из-за рубежа, еще кто-то перестанет быть российским налоговым резидентом, – предположил он. – Вообще бессмысленность этой меры не вызывает сомнений. Потому что уже сегодня очень многие люди, которые являются выразителями российского общественного мнения, не находятся на территории РФ и недоступны для липких ручонок депутатов». Хотя разорить Новую газету или блогеров типа меня, в общем, несложно. Но это очень маленькая доля активного интернетсообщества. Остальная часть просто перестанет иметь отношения с российским государством».

По определению экс-генеральный секретарь Союза журналистов России, это не закон, а законоид.

«Это то, что называется законом, но его невозможно юридически правильно сформулировать, тем более – выполнить. Просто хотят, чтобы люди окончательно перестали писать что-то неприятное для власти», – заключил он.

Как сообщила пресс-служба ПАРНАСа, мэрия Москвы согласовала шествие «За свободный интернет», которое пройдет 23 июля. Предполагаемое число участников — 10 000 человек. Участники акции потребуют от властей отмены цензуры в интернете, реабилитации фигурантов уголовных дел за репосты и лайки в соцсетях, а также призовут к отставке главы Роскомнадзора Александра Жарова.