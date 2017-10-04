Россия заявила о тяжелом ранении лидера «Фронта ан-Нусра»

Министерство обороны России сообщило в среду, что в результате воздушного удара российских военных в Сирии были уничтожены 12 полевых командиров «Фронта ан-Нусра» и тяжело ранен лидер группировки.

Удар был нанесен 3 октября, после того как российской военной разведке стали известны время и место совещания лидеров «Фронта ан-Нусра», включая главаря Абу Мухаммеда аль-Джуляни.

Об этом заявил представитель министерства обороны Игорь Конашенков.

Конашенков сообщил, что в результате воздушного удара аль-Джуляни получил многочисленные осколочные ранения, лишился руки и находится в критическом состоянии.

По словам Конашенкова, эта информация подтверждается несколькими независимыми источниками.

Он добавил, что вместе с охраной из примерно 50 человек были ликвидированы 12 полевых командиров группировки.