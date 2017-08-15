ФСБ РФ сообщила о задержании в Крыму украинского агента

Федеральная служба безопасности России сообщила о задержании агента украинской разведки, который якобы планировал диверсии в оккупированном Россией Крыму.

Россия аннексировала украинский Крым в 2014 году после поспешно организованного референдума.

В заявлении ФСБ, опубликованном во вторник, говорится, что офицер украинской разведки Геннадий Лимешко прибыл в Крым ранее в этом месяце и намеревался повредить линии электропередач на южном побережье полуострова, в результате чего десятки тысяч человек остались бы без электричества.

По версии ФСБ, он также планировал поджечь лесные массивы и создать условия для обвала горных пород, чтобы заблокировать автотрассу.

ФСБ утверждает, что Лимешко был задержан в субботу при попытке повредить линию электропередач.

Служба безопасности Украины пока не прокомментировала сообщение ФСБ.