«Гражданский контроль» в условиях очередного «закручивания гаек»

25-летие санкт-петербургской общественной правозащитной организации «Гражданский контроль» выпало на те дни, когда в российском парламенте обсуждается возможность принятия новых законов, регламентирующих повседневную жизнь граждан страны – «Об отечестве», «О патриотизме», «О вмешательстве извне» и «О нежелательной деятельности и сотрудничестве».

Эти законы в случае их принятия дополнят уже существующие и действующие законы «О нежелательных организациях» и «Об иностранных агентах». Под действие второго закона и попал «Гражданский контроль», который с момента образования, то есть с конца 1992 года занимался тем, что прописано в его уставе. А именно: содействием «установлению контроля со стороны гражданского общества над деятельностью правоохранительных государственных органов – армии, милиции и спецслужб – для предотвращения нарушения ими конституционных прав граждан».

Приоритетными направлениями НКО являются: содействие судебной реформе, становление службы пробации (условного осуждения), профессиональное развитие адвокатов в работе с клиентами и ведении дел в суде, а также противодействие ксенофобии и нетерпимости.

«Мы не собираемся менять свои принципы»

С самого начала свой работы «Гражданский контроль» установил партнерские отношения с аналогичными организациями за рубежом и с рядом западных благотворительных фондов. Получение грантов от Фонда Макартуров, Фонда Форда, Фонда Конрада Аденауэра и ряда других, дававших деньги на организацию дискуссионных круглых столов с привлечением ведущих мировых экспертов в области правозащиты и на издание просветительской литературы на русском языке, и стало основанием для внесения НКО в реестр «иностранных агентов».

Что же касается «нежелательного» – с точки зрения российских законодателей – сотрудничества, то к таковому по новому закону могут быть отнесены регулярные контакты «Гражданского контроля» с рядом генеральных консульств. Председатель организации Елена Шахова в своем комментарии для «Голоса Америки» подчеркнула: «Мы всегда сотрудничали с дипломатическими представительствами. Вообще, профессия дипломата подразумевает, что человек общается и с государственными служащими, и с представителями общественных организаций. И мы с удовольствием с ними (с дипломатами – А.П.) общаемся».

Шахова также напомнила, что «Гражданский контроль» входит в международную сеть правозащитных организаций FIDH (аббревиатура французского названия Fédération internationale des ligues des Droits de l’Homme – «Международная федерация за права человека»). Также организация является членом международной платформы «Гражданская солидарность» и Гражданского форума «ЕС – Россия». «Это – общественные организации, имеющие одну цель – защита прав человека, и мы не собираемся отказываться ни от членства в этих сетях, ни от сотрудничества с другими некоммерческими организациями, ни от контактов с представителями дипломатических служб», – утверждает Елена Шахова.

На уточняющий вопрос, понимает ли она, что готовящиеся законы могут еще больше усложнить деятельность ее организации, председатель «Гражданского контроля» отвечает: «Да, конечно, и я, и мои сотрудники отдаем себе в этом отчет, но мы не собираемся менять свои принципы из-за идиотских законодательных инициатив».

«Перспективы работы – более тяжелые, чем были у нас»

Елена Шахова возглавила «Гражданский контроль» в начале 2014 года – после смерти основателя и первого председателя НКО Бориса Пустынцева. В диссидентских кругах города на Неве он получил известность в 1957 году, после того, как был осужден советским судом за поддержку Венгерской антикоммунистической революции.

А его ближайшим соратником в первые два с лишним десятилетия существования «Гражданского контроля» был Юрий Вдовин.

В беседе с корреспондентом «Голоса Америки» он признался: «Я, к сожалению, вижу печальные перспективы для развития и правозащитного движения, и нашей организации. Но если ничего не делать, то ничего и не произойдет. Поэтому в любой ситуации следует делать, что должно, а там, как говорится, будь, что будет. И в этом отношении и Лена (Шахова – А.П.), и новое пополнение, которое к нам пришло, полностью соответствуют нашим требованиям.

Перспективы работы “Гражданского контроля” – более тяжелые, чем были у нас, когда мы начинали 25 лет назад. Это было благополучное время, нас одолевали идеи и надежды. Сейчас все значительно хуже, у нас очень сложные отношения и с Минюстом, и с властями вообще, но мы руки не опускаем. И в этом я вижу залог успеха, к которому Россия обязательно придет, хотя нас, вероятно, на этом свете уже не будет», – заключил Юрий Вдовин.

«Закон об “иностранных агентах” однозначно плох для российского общества»

Формулировку «делай, что должен и будь, что будет» повторил и член Правозащитного совета Санкт-Петербурга, депутат Государственной думы РФ второго и третьего созывов Юрий Нестеров. При этом он считает, что сами организации, к которым применен закон «Об иностранных агентах» и могут быть применены новые законодательные инициативы, имеют возможность выбора. «Некоторые организации сознательно берут на себя это звание, несмотря на то, что в глазах широкой публики это является клеймом. Они же хотят своей деятельностью доказать, что это клеймо – ложное и вредное. Это трудный путь, но я нему отношусь с уважением», – замечает Юрий Нестеров.

Те НКО, кто пытается через суд доказать неправомочность своего включения в реестр «иностранных агентов», по словам собеседника «Голоса Америки», вынуждены либо продолжать бесконечную тяжбу с Минюстом и Генпрокуратурой, либо самораспуститься и попытаться учредить новую организацию того же направления, но с другим названием.

«Однозначно плох этот закон для российского общества, – уверен Нестеров. – Он был принят в силу узости мировоззрения наших депутатов о существующем мире. Они руководствуются принципом “кто платит, то и музыку заказывает”, и относятся ко всему окружающему исходя из этой формулировки. Наверно, они все меряют по себе – кто-то платит им, и они принимают такие решения».

На самом же деле, по мнению правозащитника, получение зарубежных грантов ни в коем случае не является признаком того, что получатель действует против интересов России. «Я убежден в этом. И поэтому данный закон непременно должен быть в числе первых нескольких законов, которые будут отменены, когда, наконец, эта власть уйдет», – отмечает член Правозащитного совета Санкт-Петербурга.

«Борьба за соблюдение прав человека будет продолжаться вечно»

Коллега Юрия Нестерова по Правозащитному совету – диссидент и политический узник советских времен, а ныне художник и писатель Юлий Рыбаков отмечает, что усилия властей по удушению некоммерческих организаций не увенчаются успехом: «так или иначе мы все равно будем работать. Формальные ли это будут организации, которые пройдут регистрацию, либо это будут правозащитные группы, как наш совет, который специально не стал брать на себя официального статуса, чтобы его нельзя было ни разогнать, ни “наградить” званием “иностранного агента”. Хотя сейчас, это, пожалуй, действительно награда»,– отметил Юлий Рыбаков в беседе с корреспондентом «Голоса Америки».

И продолжил, что даже если не имеющий регистрации Правозащитный совет будет внесен в список «нежелательных организаций», осуществляющих «нежелательную деятельность» и поддерживающих «нежелательные контакты», это все равно не остановит его участников. «Мы будем продолжать свою деятельность, поскольку она крайне необходима. Борьба за соблюдение прав человека будет продолжаться, я думаю, вечно. Причем, не только в России, но в той или иной мере повсеместно. Поскольку острота проблемы прав человека существует в любом обществе, даже в самом развитом, или в недоразвитом, как у нас», – отмечает Рыбаков.

И подытоживает, что правозащитные группы существовали на нелегальном положении даже в СССР: «Люди шли за это в тюрьму, возвращались и снова занимались этим. И будут заниматься правозащитой всегда, что бы ни случилось. А сегодня нам нужно просто продолжать свою работу, несмотря ни на что».