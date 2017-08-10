В Турции задержали россиянина за планы сбить военный самолет США

В Турции задержан россиянин, которого подозревают в подготовке атаки на американский военный самолет при помощи беспилотника. Об этом пишут несколько турецких СМИ, включая газеты Haberturk и Hurriyet.

По данным прессы, задержанный — приверженец запрещенной в России экстремистской группировки "Исламское государство". Утверждается, что он планировал взорвать один из самолетов на американской авиабазе Инджирлик. В посольстве России в Турции заявили, что ситуация с задержанным пока изучается.

Авиабаза Инджирлик расположена на юге Турции. Ее по договоренности с Анкарой используют армия США и самолеты, которые участвуют в воздушной операции международной коалиции в Сирии и Ираке против исламистов.