При столкновении автобуса и поезда под Владимиром погибли 19 человек

Автобус остановился на железнодорожном переезде из-за поломки
Девятнадцать человек погибли в пятницу утром при столкновении пассажирского автобуса с поездом на железнодорожном переезде во Владимирской области, сообщает Следственный комитет РФ.
Столкновение произошло, когда автобус остановился на переезде из-за поломки, сообщают российские информагентства со ссылкой на местные власти.
По данным информагентств, в автобусе находились трудовые мигранты из Узбекистана.
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