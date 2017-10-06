При столкновении автобуса и поезда под Владимиром погибли 19 человек

Девятнадцать человек погибли в пятницу утром при столкновении пассажирского автобуса с поездом на железнодорожном переезде во Владимирской области, сообщает Следственный комитет РФ.

Столкновение произошло, когда автобус остановился на переезде из-за поломки, сообщают российские информагентства со ссылкой на местные власти.

По данным информагентств, в автобусе находились трудовые мигранты из Узбекистана.